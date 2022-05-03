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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

بالريش .. لجين عمران تتألق في أحدث ظهور

لجين عمران
لجين عمران

شاركت  الفنانة السعودية أسيل عمران صورة جديدة لها، وقامت بنشرها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، وظهرت أسيل عمران بإطلالة ناعمة وساحرة .


تفاصيل إطلالة أسيل عمران 

 

تألقت أسيل عمران وهي ترتدي فستان طويل بأكمام طويلة باللون البصلي الناعم من الحرير مزين بالريش من الجزء السفلي ويتوسطه حزام باللون الذهبي وأختارت حذاء باللون الذهبي وحقيبة لامعة باللون الذهبي، وهو ما أبرز رقة وجمال إطلالتها.
 

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وقامت أسيل عمران، بلم خصلات شعرها السوداء إلى الوراء اكتافها بتسريحة انسيابية ناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

أبرزت أسيل عمران ملامحها ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، حيث اختارت إبراز جمال عينيها بـ الماسكارا والكحل الأسود والآي لاينر والآي شادو بألوان ناعمة، مع وضع اللون البصلي الناعم كأحمر شفاه، وهو ما أعطاها إطلالة ناعمة وبسيطة.
 



ولم تتكلف أسيل عمران في ارتداء الإكسسوارات؛ حيث اكتفت بإختيار قرطين ناعمين وخاتم واسورة باللون الفضي، وهو ما أعطاها إطلالة بسيطة وناعمة.


حياة أسيل عمران الأسرية

 

ولدت أسيل عمران في 12 نوفمبر 1989، في عاصمة المملكة العربية السعودية، الرياض على الرغم من أن أصولها تعود إلى المنطقة الشرقية، بسبب عمل والدها، حيث كان يعمل عسكريًا، وهي مغنية وممثلة سعودية مقيمة في الإمارات، والأخت الصغرى للإعلامية لجين عمران.

 

مسيرة أسيل عمران الفنية

 

شاركت في برنامج “نجوم الخليج” في عام 2005 عرض في قناة “نجوم”، لكن لم تصل إلى النهائيات، وبعده شاركت في برنامج “نجم الخليج” الذي عرض على تلفزيون دبي عام 2006، ووصلت للمرحلة النهائية وبعد خروجها منه استمرت بالعمل الفني؛ حيث طرحت عدة ألبومات وأغانٍ منفردة.
 

ودخلت أسيل عمران مجال التمثيل في مسلسل شبابي صورته بعام 2011 حمل اسم 04 عرض على “إم بي سي 4”، بعد ذلك استمرت كممثلة أيضًا.
 

وتزوجت أسيل عمران في 8 أغسطس 2008 من المذيع البحريني خالد الشاعر، الذي قام بالمشاركة معها في برنامج الواقع «هي وهو» على قناة “إم بي سي 1”.

وتتحدث فكرة البرنامج عن حياة زوجين بشكل يومي، وعرض البرنامج بالفترة من 25 سبتمبر 2010 إلى 1 يناير 2011، وحقق نسبة مشاهدة عالية في الوطن العربي، ولكنهما انفصلا عام 2012 بعد عدة خلافات بينهما، إلا أنه بعد فترة من طلاقهما في عام 2014 ما يقارب بثلاث سنين رجعت أسيل إلى طليقها خالد الشاعر وعادت وانفصلت عنه في عام 2015، وقد رزقت منه ابن وحيد اسمه "وليد" توفي وهو لا يزال طفلا.

 

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