خالد النبوي: زرت بيت الأستاذ أسامة أنور عكاشة وجلست في مكتبه

أجاب الفنان خالد النبوي على سؤال الإعلامية لميس الحديدي الذي وجهته له قائلة: هل استطلعت رأي أسرة الراحل أسامة أنور عكاشة بعد نجاح العمل، ليجيب قائلاً: "أنا رحتلهم البيت وكلمتهم ورحنا أنا وتامر مرتضى ومحمد سلامة وقعدنا معاهم وكان لازم أروح أقعد في نفس مكتب الأستاذ اللي كنت بتجمع فيه معاه".



وتابع في لقاء خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "أتمنى الأستاذ أسامة أنور عكاشة يكون مبسوط جداً".

ورداً على سؤال الحديدي ماهي رسالتك للراحل قال: "ده سؤال كبير أوي ولكن هقول أن حديث أسامة أنور عكاشة بينفع الناس وربنا بيقول أن ماينفع الناس فيمكث في الأرض وبالتالي حديثه وحديث وحديث الي شبهه سيظل ينفع الناس".



ومن جانبها علقت نسرين أنور عكاشة على المسلسل في تقرير مص3ور من منزل الراحل قائلة : " نص راجعين يا هوى الإذاعي في الأساس ناعم وسلس وقريب من الناس حيث يتحدث عن هموم الناس ومشاكلهم ويعبر عنهم وعلى قدر ما قد يبدو سهلاً في تحويله لدراما تلفزيونية لكنه في ذات الوقت يحتاج لشطارة حتى يتحول لعمل تلفزيوني عشان تبان التفاصيل لأنها هم كل بيت مصري ".



تابعت في لقاء خلال برنامج " كلمة أخيرة “ الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: ”عشان يتحول لعمل تلفزيوني ويتم فر العمل على مدار 30 حلقة كان محتاج جهد كبير".



وكشفت أنها فوجئت بزيارة خالد النبوي وتامر مرتضى ومحمد سلامة لمنزلها قائلة: فوجئت بهم جايين بمنتهى الدفء والود لبيتنا والجمال في القعدة أن خالد النبوي طلب الدخول لمكتب الراحل مباشرة فور دخوله المنزل ومن لحظة دخوله لمكتب الراحل ظل تائهتاً في ذكريات علاقته بالراحل في هذا المكتب".



أكملت: كل القائمين على العمل بذلوا جهد كبير جداً في نجاح العمل وإحراجه في أبهى صوره لكن شكر خاص لخالد النبوي أنه بذل جهداً كبيراً في مذاكرة أبويا الراحل وتفكيره قبل خوض العمل حيث قدم العمل بحب وامتنان لروح أسامة أنور عكاشه وده فرق معانا كتير وأكيد والدي حاسس بيه".