محمد عادل: "العائدون" استطاع تجسيد لحظات حقيقية دارت داخل المخابرات العامة.. فيديو

قال الفنان محمد عادل، إن مسلسل العائدون استطاع تجسيد لحظات حقيقية دارت داخل المخابرات العامة وذلك يعتبر إنجاز عظيم يحسب لذلك العمل الفني.

وأضاف "عادل" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية أن مسلسل العائدون هو مسلسل سياسي اجتماعي إنساني تم القيام به في وقت مهم جدا من وجهة نظره الخاصة.

وتابع الفنان محمد عادل عن شخصية علاء في مسلسل العائدون أن المخابرات المصرية استطاعت ان تنتشل شخصية من داخل الجماعات الارهابية حتى يساعدهم في الكشف عن هوية تلك الجماعة.

وأشار إلى أن شخصية علاء داخل المسلسل كان يحب بلده بطريقة لا يتخيلها أحد ويغار على وطنه ولذلك استطاع رجال المخابرات بضمه لهم والعمل لهم داخل الجماعة الإرهابية.

وأوضح محمد عادل أن شخصية علاء عندما تعامل مع ضابط المخابرات عمر صدق جميع كلامه وشخصيته ارتبطت ارتباط شديد بالضابط عمر لإيمانه الشديد بأنه يقوم بعمل يفيد وطنه.