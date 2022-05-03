تحت قيادة ميمي عبد الرازق.. فريق الأمل بالنادي المصري يؤدي مرانه

بحضور المهندس محمد قابيل والمهندس محمد سلامة عضوا مجلس إدارة النادي المصري والدكتور علي أبو سمرة المدير التنفيذي للنادي ، أدى فريق الأمل بالنادي المصري مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي الاجتماعي مرانه تحت قيادة ميمي عبد الرازق المدير الفني لقطاع الناشئين ومساعده محمد معوض والمدير الاداري للقطاع محمد المنصوري ومدرب الحراس محمد بوريو والدكتور أحمد عبد الرازق الاخصائي النفسي للفريق واخصائي العلاج الطبيعي الكابتن محمد جبر والإداري الكابتن السيد الجراحي.

استمر المران لنحو 90 دقيقة واشتمل على عدد من الوحدات التدريبية البدنية والفنية وسط حماس كبير من جميع اللاعبين الذين تنافسوا فيما بينهم على نيل ثقة مديرهم الفني الدكتور ميمي عبد الرازق ، فيما خاض حراس المرمى مرانًا تخصصيا شاقا تحت إشراف مدربهم الكابتن محمد بوريو.

الجدير بالذكر أن فريق الأمل بالنادي والذي يقوده الدكتور ميمي عبد الرازق كان قد تم تكوينه قبل عدة أشهر وهو مكون من مجموعة من اللاعبين المتميزين من فرق الشباب بالنادي وذلك حتى يتم اختيار العناصر المتميزة منهم للتصعيد مع الفريق الأول ، علما بأن خوض الفريق لمرانه اليوم جاء بناء على قرار من مجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ سمير حلبية وذلك حتى يتم تجهيز الفريق لخوض المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة عشر بالدوري الممتاز والتي تجمع المصري بشقيقه فريق الإسماعيلي وهي المباراة المقرر إقامتها الجمعة المقبل وذلك بعد تغيب عدد كبير من لاعبي الفريق الأول عن مران الفريق مساء اليوم ببرج العرب وهو الأمر الذي دفع بمجلس إدارة النادي لاتخاذ عدد كبير من القرارات والتي تهدف إلى إعادة الانضباط لصفوف الفريق الأول.