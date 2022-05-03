أرقام قياسية بالجملة من تأهل ليفربول لنهائي دوري أبطال أوروبا على حساب فياريال

تأهل فريق ليفربول الإنجليزي لنهائي دوري أبطال أوروبا، بفوزه على فياريال الإسباني بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في إياب دور نصف النهائي.

فريق ليفربول قلب تأخره بثنائية لانتصار بثلاثة أهداف، ليفوز بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بخمسة أهداف مقابل هدفين، ويحجز مقعدًا في نهائي البطولة القارية الأغلى في العالم.

ونستعرض تباعًا في ذلك التقرير، بعض الأرقام القياسية الخاصة بمباراة ليفربول وفياريال