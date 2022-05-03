أرقام قياسية بالجملة من تأهل ليفربول لنهائي دوري أبطال أوروبا على حساب فياريال

تأهل فريق ليفربول الإنجليزي لنهائي دوري أبطال أوروبا، بفوزه على فياريال الإسباني بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في إياب دور نصف النهائي.
فريق ليفربول قلب تأخره بثنائية لانتصار بثلاثة أهداف، ليفوز بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بخمسة أهداف مقابل هدفين، ويحجز مقعدًا في نهائي البطولة القارية الأغلى في العالم.
ونستعرض تباعًا في ذلك التقرير، بعض الأرقام القياسية الخاصة بمباراة ليفربول وفياريال
- أصبح فريق ليفربول رابع أكثر الفرق المتأهلة لنهائي دوري أبطال أوروبا على مر التاريخ بواقع 10 مرات، بعد ريال مدريد ( 16 مرة) وميلان الإيطالي وبايرن ميونخ الألماني ( 11 مرة)
- سجل ليفربول 139 هدفًا في 57 مباراة هذا الموسم بمختلف البطولات، وهو أكبر سجل تهديفي للنادي على مر تاريخه الذي يمتد لـ 129 عامًا.
- أصبح الألماني يورجن كلوب أكثر المدربين تأهلًا لنهائي دوري أبطال أوروبا بواقع 4 مرات، بالتساوي مع مارشيلو ليبي وكارلو أنشيلوتي والسير أليكس فيرجسون
- أصبح فريق ليفربول أول فريق إنجليزي يتأهل لنهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة ونهائي إحدى البطولات الأوروبية القارية في موسم واحد على مر التاريخ.
- أصبح ساديو ماني أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في الأدوار الإقصائية لفريق إنجليزي في دوري أبطال أوروبا بواقع 15 هدفًا بالتساوي مع فرانك لامبارد
- أصبح ساديو ماني أكثر اللاعبين الأفارقة تسجيلًا للأهداف في الأدوار الإقصائية في بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 15 هدفًا بالتساوي مع الإيفواري ديديه دروجبا.