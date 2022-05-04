اتحاد الكرة يهنئ صلاح بالتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة

هنأ الاتحاد المصري لكرة القدم لاعبنا الدولي محمد صلاح بعد تأهله لنهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة في تاريخه.

وكتبت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة منشور عبر فيسبوك:"اتحاد الكرة يهنئ محمد صلاح بالتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة.. كل الأمنيات بدوام التوفيق.

تأهل فريق ليفربول الإنجليزي لنهائي دوري أبطال أوروبا بفوزه على فياريال الإسباني 3-2 في إياب دور نصف النهائي.

هدف فياريال الأول جاء مبكرًا في الدقيقة الثالثة عن طريق السنغالي بولاي ديا في الدقيقة الثالثة من متابعة لتمريرة زميله كابوي.

ضغط فياريال وسيطرته استمرت، واقتصر حضور ليفربول على محاولات لاستيحاء لتعديل النتيجة، لكن دون تهديد حقيقي على مرمى رولي حارس فياريال.

وسجل هدف فياريال الثاني، اللاعب الفرنسي فرانسيس كوكلين في الدقيقة 41 بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها كابوي من الجهة اليمنى، ليتقدم لفريقه بثنائية في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، دفع كلوب بلويس دياز بدلًا من ديوجو جوتا ما أعطى الهجوم حيوية كبيرة.

ضغط ليفربول أسفر عنه الهدف الأول عن طريق البرازيلي فابينيو في الدقيقة 62 بتسديدة مرت بين قدمي رولي، وذلك من متابعة لتمريرة محمد صلاح.

وسجل الكولومبي لويس دياز الهدف الثاني لـ ليفربول في الدقيقة 67 بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها أرنولد من الجهة اليمنى.

وسجل السنغالي ساديو ماني ثالث أهداف ليفربول في الدقيقة 74 مستغلاً تمريرة رائعة من نابي كيتا ليراوغ رولي ويسكن الكرة شباكه معلنًا عن فوز فريقه وعبوره للمباراة النهائية في باريس منتظرًا مانشستر سيتي الإنجليزي أو ريال مدريد الإسباني.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز ليفربول على فياريال بثنائية نظيفة على ملعبه أنفيلد.