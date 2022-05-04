عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اتحاد الكرة يهنئ صلاح بالتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة

محمد صلاح
محمد صلاح

هنأ الاتحاد المصري لكرة القدم لاعبنا الدولي محمد صلاح بعد تأهله لنهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة في تاريخه. 

 

وكتبت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة منشور عبر فيسبوك:"اتحاد الكرة يهنئ محمد صلاح بالتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة.. كل الأمنيات بدوام التوفيق. 

تأهل فريق ليفربول الإنجليزي لنهائي دوري أبطال أوروبا بفوزه على فياريال الإسباني 3-2 في إياب دور نصف النهائي.

هدف فياريال الأول جاء مبكرًا في الدقيقة الثالثة عن طريق السنغالي بولاي ديا في الدقيقة الثالثة من متابعة لتمريرة زميله كابوي.

ضغط فياريال وسيطرته استمرت، واقتصر حضور ليفربول على محاولات لاستيحاء لتعديل النتيجة، لكن دون تهديد حقيقي على مرمى رولي حارس فياريال.

وسجل هدف فياريال الثاني، اللاعب الفرنسي فرانسيس كوكلين في الدقيقة 41 بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها كابوي من الجهة اليمنى، ليتقدم لفريقه بثنائية في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، دفع كلوب بلويس دياز بدلًا من ديوجو جوتا ما أعطى الهجوم حيوية كبيرة.

ضغط ليفربول أسفر عنه الهدف الأول عن طريق البرازيلي فابينيو في الدقيقة 62 بتسديدة مرت بين قدمي رولي، وذلك من متابعة لتمريرة محمد صلاح.

وسجل الكولومبي لويس دياز الهدف الثاني لـ ليفربول في الدقيقة 67 بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها أرنولد من الجهة اليمنى.

وسجل السنغالي ساديو ماني ثالث أهداف ليفربول في الدقيقة 74 مستغلاً تمريرة رائعة من نابي كيتا ليراوغ رولي ويسكن الكرة شباكه معلنًا عن فوز فريقه وعبوره للمباراة النهائية في باريس منتظرًا مانشستر سيتي الإنجليزي أو ريال مدريد الإسباني.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز ليفربول على فياريال بثنائية نظيفة على ملعبه أنفيلد.

محمد صلاح اتحاد الكرة الاتحاد المصري ليفربول الانجليزي الاتحاد المصري لكرة القدم دوري ابطال أوروبا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كاف يوقف حكم الفيديو مهدي عبيد بسبب ضربة جزاء الأهلي أمام الرجاء

ارتفاع سعر الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في 20 عاما

أستاذ اقتصاد: شراء مصر 44 طنا من الذهب خطوة إيجابية لمواجهة الأزمة العالمية

سعر الذهب اليوم 3-5-2022

دعاء للميت في العيد 2022 .. يجعل الملائكة تطوف حوله وتعايده بالقبر

حظك اليوم وتوقعات الأربعاء 4-5- 2022 على الصعيد المهني والعاطفي

من لم يصل صلاة العيد .. 9 حقائق قد تجعلك تندم

إثيوبيا تزعم تعرض سد النهضة لهجمات إلكترونية .. تفاصيل

ترشيحاتنا

صرف 30 ألف جنيه إعانة فورية وعاجلة لأسرة المؤذن المتوفى ليلة عيد الفطر

بالبكاء.. مشجعة الشياطين الحمر تطالب كافاني بعدم الرحيل عن مان يونايتد

خروج مكعب أسود غامض من الشمس يثير اللغط.. ما القصة؟

لحياة كريمة لأهالي القري والريف.. المجمعات الحكومية تعطي الرفاهية والراحة للمواطن المصري

تقرير: الصين تبدأ شراء النفط الروسي بخصومات حادة

لإجازة أفضل في العيد.. جوجل تضيف ميزات جديدة لسهولة حجز تذاكر الطيران والفنادق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 صور من حفل Maroon 5 بـ الأهرامات .. شاهد

وفاة والدته حزنا عليه.. كيف حرمت "قبلة" توفيق الدقن من البطولة المطلقة؟

أثناء تشييع جنازتها.. امرأة تستيقظ من الموت فجأة داخل النعش

شاهد.. مسلمو السويد يمنعون زعيم المتطرفين من محاولة جديدة لحرق المصحف

فيديو

بعد الاعتداء على مسلمين في عيد الفطر.. إثيوبيا تعتقل 6 قادة سياسيين وأمنيين

حسين الجسمي يطرح أغنية جديدة احتفالا بعيد الفطر.. فيديو

كنت باخد عيدية 5 جنيه.. وفاء عامر تتحدث عن ذكرياتها مع العيد

فيديو جراف.. جاسوس إسرائيلي يخترق هاتف رئيس وزراء إسبانيا.. تفاصيل القصة

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «إدمان الإنترنت» يدمر العقل

محمود دياب

شر الحاجة وذل السؤال

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "23 ".. حقيقة القناصة

كريمة أبو العينين

الطيب أحسن

د/علاء الشال

وصايا في يوم العيد وليلته

بقلم إلهام أبو الفتح

كل عام ومصر بخير

مديحة عاشور

"أحلام سعيدة" نجاح جماهيري وتميز فني

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٣) إفطار الأسرة المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ