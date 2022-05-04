عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

10 صور من حفل Maroon 5 بـ الأهرامات .. شاهد

صدى البلد

أحيت مساء أمس الفرقة الأمريكية الشهيرة Maroon 5 حفلا غنائيا  تحت سفح الأهرامات، وذلك ضمن جولتهم العالمية التي تشمل عدة دول في منطقة الشرق الأوسط .

وكان الحفل هو الأول في الجولة الغنائية للفريق، الذي يغني للمرة الأولى في الشرق الأوسط وسيقام حفل أبو ظبي في السادس من مايو. 

أسعار تذاكر حفل Maroon 5

وتوجد ثلاث فئات لتذاكر الحفل وهي التذكرة الأرضية بـ2300 جنيه مصري.

وتذكرة الذهب الأرضي بـ 4500 جنيه مصري.

وفئة VIP ويصل سعرها إلى 5000 جنيه مصري.

أدم لافين يعرب عن سعادته بالحفل

وأعرب النجم العالمي أدم لافين أحد أعضاء فرقة الغناء العالمية Maroon 5 "، أنه متشوق جدا لتحقيق حلمه بالغناء في منطقة أهرامات الجيزة تحت سماء مصر".

 يذكر بأن فريق مارون 5 حائزة على عدد من الجوائز وكانت جائزة جرامي هي أبرز جوائز الفريق في مسيرته، ويتكون فريق مارون 5 من 5 أعضاء أبرزهم الأمريكي آدم ليفين المغني الرئيسي للفرقة والذي يعد أحد أبرز المغنيين في العالم. 

FB514B50-154D-46AA-A5EE-2912FE2CAA76
FB514B50-154D-46AA-A5EE-2912FE2CAA76
81DDB0F6-B9DC-4294-973F-90C019D0E87F
81DDB0F6-B9DC-4294-973F-90C019D0E87F
DC0ABF03-5951-4230-B5B2-74CE9E55D094
DC0ABF03-5951-4230-B5B2-74CE9E55D094
67B41A0F-E786-46D8-B816-53585376FD55
67B41A0F-E786-46D8-B816-53585376FD55
3E679C93-2354-43B9-ACC3-2D089FD626F2
3E679C93-2354-43B9-ACC3-2D089FD626F2
6086B1C7-9D7A-4CFE-9D5A-395A2CA4F7AF
6086B1C7-9D7A-4CFE-9D5A-395A2CA4F7AF
C2F05CC5-D79A-4F93-AA08-CCA10571D992
C2F05CC5-D79A-4F93-AA08-CCA10571D992
A8024A6B-E6EE-42C4-A2A6-A3C5B546DF8F
A8024A6B-E6EE-42C4-A2A6-A3C5B546DF8F
FA038140-76F9-4E91-A90E-041D3FAAE648
FA038140-76F9-4E91-A90E-041D3FAAE648
حفل Maroon 5 Maroon 5 جائزة جرامي منطقة أهرامات الجيزة الشرق الاوسط أهرامات الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كاف يوقف حكم الفيديو مهدي عبيد بسبب ضربة جزاء الأهلي أمام الرجاء

ارتفاع سعر الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في 20 عاما

أستاذ اقتصاد: شراء مصر 44 طنا من الذهب خطوة إيجابية لمواجهة الأزمة العالمية

سعر الذهب اليوم 3-5-2022

دعاء للميت في العيد 2022 .. يجعل الملائكة تطوف حوله وتعايده بالقبر

حظك اليوم وتوقعات الأربعاء 4-5- 2022 على الصعيد المهني والعاطفي

من لم يصل صلاة العيد .. 9 حقائق قد تجعلك تندم

إثيوبيا تزعم تعرض سد النهضة لهجمات إلكترونية .. تفاصيل

ترشيحاتنا

صرف 30 ألف جنيه إعانة فورية وعاجلة لأسرة المؤذن المتوفى ليلة عيد الفطر

بالبكاء.. مشجعة الشياطين الحمر تطالب كافاني بعدم الرحيل عن مان يونايتد

خروج مكعب أسود غامض من الشمس يثير اللغط.. ما القصة؟

لحياة كريمة لأهالي القري والريف.. المجمعات الحكومية تعطي الرفاهية والراحة للمواطن المصري

تقرير: الصين تبدأ شراء النفط الروسي بخصومات حادة

لإجازة أفضل في العيد.. جوجل تضيف ميزات جديدة لسهولة حجز تذاكر الطيران والفنادق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 صور من حفل Maroon 5 بـ الأهرامات .. شاهد

وفاة والدته حزنا عليه.. كيف حرمت "قبلة" توفيق الدقن من البطولة المطلقة؟

أثناء تشييع جنازتها.. امرأة تستيقظ من الموت فجأة داخل النعش

شاهد.. مسلمو السويد يمنعون زعيم المتطرفين من محاولة جديدة لحرق المصحف

فيديو

بعد الاعتداء على مسلمين في عيد الفطر.. إثيوبيا تعتقل 6 قادة سياسيين وأمنيين

حسين الجسمي يطرح أغنية جديدة احتفالا بعيد الفطر.. فيديو

كنت باخد عيدية 5 جنيه.. وفاء عامر تتحدث عن ذكرياتها مع العيد

فيديو جراف.. جاسوس إسرائيلي يخترق هاتف رئيس وزراء إسبانيا.. تفاصيل القصة

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «إدمان الإنترنت» يدمر العقل

محمود دياب

شر الحاجة وذل السؤال

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "23 ".. حقيقة القناصة

كريمة أبو العينين

الطيب أحسن

د/علاء الشال

وصايا في يوم العيد وليلته

بقلم إلهام أبو الفتح

كل عام ومصر بخير

مديحة عاشور

"أحلام سعيدة" نجاح جماهيري وتميز فني

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٣) إفطار الأسرة المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ