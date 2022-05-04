10 صور من حفل Maroon 5 بـ الأهرامات .. شاهد

أحيت مساء أمس الفرقة الأمريكية الشهيرة Maroon 5 حفلا غنائيا تحت سفح الأهرامات، وذلك ضمن جولتهم العالمية التي تشمل عدة دول في منطقة الشرق الأوسط .

وكان الحفل هو الأول في الجولة الغنائية للفريق، الذي يغني للمرة الأولى في الشرق الأوسط وسيقام حفل أبو ظبي في السادس من مايو.

أسعار تذاكر حفل Maroon 5

وتوجد ثلاث فئات لتذاكر الحفل وهي التذكرة الأرضية بـ2300 جنيه مصري.

وتذكرة الذهب الأرضي بـ 4500 جنيه مصري.

وفئة VIP ويصل سعرها إلى 5000 جنيه مصري.

أدم لافين يعرب عن سعادته بالحفل

وأعرب النجم العالمي أدم لافين أحد أعضاء فرقة الغناء العالمية Maroon 5 "، أنه متشوق جدا لتحقيق حلمه بالغناء في منطقة أهرامات الجيزة تحت سماء مصر".

يذكر بأن فريق مارون 5 حائزة على عدد من الجوائز وكانت جائزة جرامي هي أبرز جوائز الفريق في مسيرته، ويتكون فريق مارون 5 من 5 أعضاء أبرزهم الأمريكي آدم ليفين المغني الرئيسي للفرقة والذي يعد أحد أبرز المغنيين في العالم.

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