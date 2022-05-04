شريف حافظ: المخرج قال لي لازم الناس تكرهك في الدور ونجحت فيه

تحدث الفنان شريف حافظ، عن دوره عمرو أبو الهنا في مسلسل راجعين ياهوى، مضيفا أن دوره الذي إستطاع على مدار أحداث العمل أن يحافظ على شخصيته " السمجة " ضمن سياق الاحداث يعود الفضل في ذلك للمخرج محمد سلامة الذي إستطاع أنجاحه في الحفاظ على هذا القالب.

وقال شريف حافط خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، إن الممثل عبارة عن صندوق بيكون فيه ساحر يطلع اللي هو عايزه منه، متابعا :"أنا مش أول مرة أشتغل مع المخرج محمد سلامة وأشتغلت معاه في ستات بيت المعادي وطلعت مني فيه شخصية مكنتش أتخيلها وفي المسلسل التالي طلع نقيض الدور الاول ".

وتابع شريف حافظ : "لو فيه فضل أنا موجود فيه دلوقتي فأنا بدين بيه للمخرج محمد سلامة لانه مخرج "شواف"، مضيفا : "عجبني دور عمرو أبو الهنا لانه جديد وأنا أتقنته لان سلامة قلي عاوز الناس تكرهك وده نجت فيه والنجاح في ده شفته في ردود أفعال الناس الناس كرهتني وده نجاح ".