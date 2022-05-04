إسلام إبراهيم عن دوره في راجعين ياهوى: «المخرج محمد سلامة غيّر جلدي»|فيديو

قال إسلام إبراهيم إن دوره في شخصية "رؤوف" في مسلسل راجعين ياهوى مختلف عن كافة أدواره السابقة الكوميدية، والفضل في تغيير جلده يعود للمخرج محمد سلامة نفسه".

وأضاف إسلام إبراهيم خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: أي مخرج ناجح وموهوب أما بيطلع وجه جديد موهوب أو بيقدر يصلح ويغير جلد ممثل آخر ويطلعه في شكل وقالب جديد".

وتابع إسلام إبراهيم: "المخرج محمد سلامة غيرلي جلدي فعلاً لكن حتى شخصية "رؤوف" رغم أنه فاسد لكنه مكتوب بشكل كوميدي، مضيفاً: “الإفيهات معظمها كانت مكتوبة”.