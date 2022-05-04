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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| أستون مارتن تتخذ من فيراري قدوة لها في تصنيع السيارات الرياضية.. مازدا تبدأ عصرا جديدا من التميز والفخامة بفضل Vision Coupe

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وتقارير عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

 

فورد تكشف عن Mustang موديل 2024 بمحركات جديدة كليا.. صور

كشفت شركة فورد الامريكية أن الجيل القادم من فورد موستانج سيُطلق بزوج من المحركات، وسيتمكن المشترون من اختيار محرك EcoBoost سعة 2.3 لتر مع شاحن توربيني رباعي الأسطوانات أو محرك Coyote V8سعة 5.0 لتر.

 

كوبرا تستعرض أسرع سياراتها في سباق البطولة الألمانية 2022.. فيديو

أعلنت كوبرا بصفتها الشريك الرسمي لـ بطولة سباق السيارات السياحية الألمانية لموسم 2022، عن سيارة الأمان الجديدة المخصصة للسباق، حيث تن اختيار طراز كوبرا فورمينتور VZ5 التي تم ترقيتة ليصبح أقوى بواسطة شركة ABT سبورتس لاين للحصول على أداء أقوى على الحلبة.

 

أستون مارتن تتخذ من فيراري قدوة لها في تصنيع السيارات الرياضية.. صور

يسعى لورانس سترول الرئيس الجديد لشركة استون مارتن البريطانية لوضع استراتيجيات وخطط جديدة  للشركة وذلك للعمل على إنقاذها من شبح الإفلاس عن طريق  التركيز على تخصيص السيارات للمشترين وزيادة حجم بيعها في السوق. 

 

مازدا تبدأ عصر جديد من التميز والفخامة بفضل Vision Coupe .. صور

كشفت شركة مازدا اليابانية عن منصتها الجديدة التي تعمل بالدفع الخلفي ومحركاتها الستة لسيارة CX-60 SUV وثلاثة طرز أخرى ستتبعها، لكن يبدو أن نسخة الإنتاج من مفهوم Vision Coupé المحبب للشركة تبدو غير مرجحة بشكل متزايد، بعد خمس سنوات من الكشف عنها، وهي كذلك ليس من المستغرب أن يتم إلقاء اللوم على سيارات الدفع الرباعي.

 

Indi One .. تعرف على منافس تسلا القادم.. صور

كشفت الشركة الأمريكية المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية Indi EV عن أول سيارة كهربائية لها والتي يقع مقرها في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وتخطط الشركة للدخول بقوة وأقتحام سوق السيارات الكهربائية المتنامي.

فورد mustang كوبرا استون مارتن مازدا indi one

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