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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ماني يتفوق على صلاح ودروجبا في دوري أبطال أوروبا

ماني وصلاح
ماني وصلاح

تفوق السنغالي ساديو ماني على نجمنا المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، بالإضافة إلى الإيفواري ديديه دروجبا، في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل ساديو ماني الهدف الثالث لفريق ليفربول، في المباراة التي جمعته أمام فياريال، في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وبعد هذا الهدف وصل السنغالي ساديو ماني إلى الهدف رقم 15 له في بطولة دوري أبطال أوروبا، في مرحلة خروج المغلوب، متفوقاً على محمد صلاح ودروجبا.

حيث جاءت قائمة اللاعبين الأفارقة الأكثر تسجيلاً للأهداف في بطولة دوري أبطال أوروبا كالتالي:.

 - ساديو ماني 15 هدفاً

 - ديديه دروجبا 14 هدفاً

 - محمد صلاح 11 هدف

 - صامويل إيتو 10 أهداف.

وتأهل فريق ليفربول الإنجليزي إلى نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على فياريال الإسباني بنتيجة 5/2 بمجموع المباراتين.

وينتظر فريق ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا، الفائز من مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد، والمقرر إقامتها مساء اليوم.

ماني صلاح دروجبا دوري ابطال أوروبا ليفربول

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