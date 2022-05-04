أكثر من مجرد مهاجم .. مساعد كلوب: صلاح أحد أفضل لاعبي العالم

أكد بيب ليندرز، مساعد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، أن نجمنا المصري محمد صلاح أحد أفضل لاعبي العالم.

وأجرى مساعد كلوب حواراً مع مجلة فور فور تو الإنجليزية ولكنه سيتم نشره في ولكن شبكة "sportskeeda" الإنجليزية نشرت تصريحات منه.

وقال ليندرز : “محمد صلاح هو أكثر من مجرد مهاجم بالنسبة لنا، طريقتنا تحفز هذا التطور وتجبره على أن يكون على هذا النحو، حيث أن كل شخص مسؤول عن كل شيء”.

وتابع : “في الوقت نفسه، أصبح صانع ألعاب أكثر فأكثر أيضًا، هو لديه موهبة إنهاء الهجمات، خياله في تلك اللحظات رائع، الطريقة التي يمكنه بها الاحتفاظ بالكرة في أصعب المواقف وإيجاد طريقة للخروج والتسجيل هي ما يميزه”.

وأضاف: “يمتلك العديد من اللاعبين ذلك، لكن القليل منهم يمتلكها باستمرار، إذا قمت بذلك، فأنت تصبح ضمن أفضل اللاعبين في العالم، لأن الأمر كله يتعلق بعقلية عدم إعطاء أقل من ذلك أبدًا”.

وأختتم : “في أكثر المباريات تأثيرًا، يكون صلاح موجودًا في كل مكان، لكن بالنسبة لي، أكبر من تحقيق أهدافه، الأمر يتعلق بحضوره اليومي داخل نادينا، شخصيته مميزة للغاية، إنه مثال حقيقي للجميع، وهذا ما يجعل مو لاعبًا رائعًا، أفضل الأشخاص يظلون متواضعين ويُعدون أمثلة حقيقية”.

وينتهي تعاقد محمد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم القادم، وتسعى إدارة الريدز إلى تجديد تعاقده وإستمراره مع الفريق لأطول فترة ممكنة.