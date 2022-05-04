دوري الأبطال| ليفربول يتأهل إلى النهائي .. وصلاح يريد مواجهة ريال مدريد

تأهل فريق ليفربول الإنجليزي لنهائي دوري أبطال أوروبا بفوزه على فياريال الإسباني 3-2 في إياب دور نصف النهائي.

هدف فياريال الأول جاء مبكرًا في الدقيقة الثالثة عن طريق السنغالي بولاي ديا في الدقيقة الثالثة من متابعة لتمريرة زميله كابوي.

ضغط فياريال وسيطرته استمرت، واقتصر حضور ليفربول على محاولات لاستيحاء لتعديل النتيجة، لكن دون تهديد حقيقي على مرمى رولي حارس فياريال.

وسجل هدف فياريال الثاني، اللاعب الفرنسي فرانسيس كوكلين في الدقيقة 41 بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها كابوي من الجهة اليمنى، ليتقدم لفريقه بثنائية في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، دفع كلوب بلويس دياز بدلًا من ديوجو جوتا ما أعطى الهجوم حيوية كبيرة.

ضغط ليفربول أسفر عنه الهدف الأول عن طريق البرازيلي فابينيو في الدقيقة 62 بتسديدة مرت بين قدمي رولي، وذلك من متابعة لتمريرة محمد صلاح.

وسجل الكولومبي لويس دياز الهدف الثاني لـ ليفربول في الدقيقة 67 بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها أرنولد من الجهة اليمنى.

وسجل السنغالي ساديو ماني ثالث أهداف ليفربول في الدقيقة 74 مستغلاً تمريرة رائعة من نابي كيتا ليراوغ رولي ويسكن الكرة شباكه معلنًا عن فوز فريقه وعبوره للمباراة النهائية في باريس منتظرًا مانشستر سيتي الإنجليزي أو ريال مدريد الإسباني.

محمد صلاح: أريد مواجهة ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا

أكد محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي، أنه يرغب في مواجهة ريال مدريد الإسباني، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال محمد صلاح في تصريحات لشبكة “ بي تي ” البريطانية: "إنه لأمر رائع أن تكون في النهائي الثالث خلال 5 سنوات ، إنه أمر لا يصدق! الجميع سعداء في غرفة الملابس ، أنا متأكد من أنهم سيشربون قليلاً!"

وأردف:" من أريد أن أواجه في النهائي؟ أريد أن ألعب ضد ريال مدريد، لقد هزمونا في نهائي لدوري الأبطال، بالفعل لذا دعونا نلعب ضدهم مرة أخرى، لأكون أمينًا أريد أن أواجهم في النهائي".

أرقام قياسية بالجملة من تأهل ليفربول لنهائي دوري أبطال أوروبا على حساب فياريال

- أصبح فريق ليفربول رابع أكثر الفرق المتأهلة لنهائي دوري أبطال أوروبا على مر التاريخ بواقع 10 مرات، بعد ريال مدريد ( 16 مرة) وميلان الإيطالي وبايرن ميونخ الألماني ( 11 مرة).

- سجل ليفربول 139 هدفًا في 57 مباراة هذا الموسم بمختلف البطولات، وهو أكبر سجل تهديفي للنادي على مر تاريخه الذي يمتد لـ 129 عامًا.



- أصبح الألماني يورجن كلوب أكثر المدربين تأهلًا لنهائي دوري أبطال أوروبا بواقع 4 مرات، بالتساوي مع مارشيلو ليبي وكارلو أنشيلوتي والسير أليكس فيرجسون.



- أصبح فريق ليفربول أول فريق إنجليزي يتأهل لنهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة ونهائي إحدى البطولات الأوروبية القارية في موسم واحد على مر التاريخ.



- أصبح ساديو ماني أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في الأدوار الإقصائية لفريق إنجليزي في دوري أبطال أوروبا بواقع 15 هدفًا بالتساوي مع فرانك لامبارد.



- أصبح ساديو ماني أكثر اللاعبين الأفارقة تسجيلًا للأهداف في الأدوار الإقصائية في بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 15 هدفًا بالتساوي مع الإيفواري ديديه دروجبا.