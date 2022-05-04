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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار عمليات البحث عن جثة الطفل غريق البحر بالعريش|شاهد

فرق الإنقاذ بشمال
فرق الإنقاذ بشمال سيناء

استمرت عمليات البحث عن جثة الطفل غريق البحر بالعريش  شمال سيناء،  حيث واصلت  فرق الإنقاذ  ،  عمليات البحث عن جثة الطفل "غريق البحر "بمدينة العريش  محافظة شمال سيناء  .حيث  تبذل الجهات المختصة ،   جهود مضنية   بالتعاون مع الصيادين بشمال سيناء ، في تنفيذ عملية البحث ، والاستعانة بمراكب ولنشات الصيد لتمشيط المناطق  شرق منطقة الغرق في إتجاه هبوب الرياح  .. حيث  تم الدفع  6  مراكب صيد  للمشاركة في البحث عن جثه الطفل مع  فريق الانقاذ البحري ، في مناطق الألسنة الحجرية. 

فرق إنقاذ 

وقد   شارك في عملية البحث  فرق إنقاذ من الصيادين،  واصحاب المراكب،  بينما نزل المنقذون في منطقة  مسجد المحطة  التي غرق فيها الطفل ، وذلك  من الساعة الخامسة صباح اليوم الاربعاء في محاولة للعثور علي جثة الطفل. 

وكان  الطفل  ١٢ عاما ،  قد تعرض للغرق في  بحر العريش  شمال سيناء، اول امس الاثنين ،  بعد نزولة للاستحمام   بسبب  ارتفاع حرارة الجو   اول ايام عيد الفطر المبارك.

وقال شهود العيان ، ان الطفل قد نزل مع زملاؤه للاستحمام في البحر بمنطقة  مسجد  المحطة  الساعة التاسعة صباحا  ، بسبب ارتفاع حرارة الجو.. إلا أن الطفل سحبته الأمواج الي الداخل لوجود تيارات ماءيه حتي اختفي عن الأنظار.

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البحث غريق البحر جثة الطفل العريش

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