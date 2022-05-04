استمرار عمليات البحث عن جثة الطفل غريق البحر بالعريش|شاهد

استمرت عمليات البحث عن جثة الطفل غريق البحر بالعريش شمال سيناء، حيث واصلت فرق الإنقاذ ، عمليات البحث عن جثة الطفل "غريق البحر "بمدينة العريش محافظة شمال سيناء .حيث تبذل الجهات المختصة ، جهود مضنية بالتعاون مع الصيادين بشمال سيناء ، في تنفيذ عملية البحث ، والاستعانة بمراكب ولنشات الصيد لتمشيط المناطق شرق منطقة الغرق في إتجاه هبوب الرياح .. حيث تم الدفع 6 مراكب صيد للمشاركة في البحث عن جثه الطفل مع فريق الانقاذ البحري ، في مناطق الألسنة الحجرية.

فرق إنقاذ

وقد شارك في عملية البحث فرق إنقاذ من الصيادين، واصحاب المراكب، بينما نزل المنقذون في منطقة مسجد المحطة التي غرق فيها الطفل ، وذلك من الساعة الخامسة صباح اليوم الاربعاء في محاولة للعثور علي جثة الطفل.

وكان الطفل ١٢ عاما ، قد تعرض للغرق في بحر العريش شمال سيناء، اول امس الاثنين ، بعد نزولة للاستحمام بسبب ارتفاع حرارة الجو اول ايام عيد الفطر المبارك.

وقال شهود العيان ، ان الطفل قد نزل مع زملاؤه للاستحمام في البحر بمنطقة مسجد المحطة الساعة التاسعة صباحا ، بسبب ارتفاع حرارة الجو.. إلا أن الطفل سحبته الأمواج الي الداخل لوجود تيارات ماءيه حتي اختفي عن الأنظار.

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