عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

«الأهرام»: ما تناولته الدراما المصرية كان ضربة موجعة لـ «أهل الشر»

صدى البلد

أكدت صحيفة "الأهرام" أن ما تناولته الدراما المصرية كان ضربة موجعة لـ "أهل الشر"، كما يصفهم الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما، وما جاء في مسلسل "الاختيار 3" كان هو عين الحقيقة، بالحوار والصوت والصورة، لمن أراد أن يتفهم حقيقة ما حدث في تلك الحقبة التاريخية المهمة من تاريخ مصر، والتي لم تتعرض أي حقبة أخرى للتشويه والأكاذيب مثلما تعرضت هي لذلك من جانب الآلة الدعائية السوداء لـ "الإخوان"، والتي لم يتضح كذبها فحسب، وإنما تبين أنها فقيرة، وحالتها تدعو إلى البؤس، لأن من أسوأ أنواع الكذب، أن يكذب الإنسان على نفسه.
وأفادت الصحيفة، في افتتاحية عددها الصادر اليوم /الأربعاء/ تحت عنوان "الدراما المصرية تضرب أهل الشر"، بأن المواطن المصري العادي أدرك الآن فقط السر وراء هذا الهجوم الموسمي الشرس على صناعة الدراما، والذي انتقل من حد تسفيه الأعمال الفنية المقدمة في شهر رمضان المبارك من كل عام، وتحريمها، وتجريمها، إلى حد تكفير القائمين عليها وتهديدهم بالمقاطعة والتصفية المعنوية.
وشددت الصحيفة على أن كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي لنجوم وأبطال مسلسلي "الاختيار 3"، و"العائدون" خلال حفل إفطار أسر الشهداء في أول أيام عيد الفطر المبارك كانت كاشفة، مؤكدة أن فالدراما المصرية القوية، الذراع الرئيسية لقوة مصر الناعمة، لم تكن مجرد مسلسلات تقدم للتسلية، وإضاعة الوقت، وإنما أعمال لتوثيق التاريخ، ودحض الأكاذيب، والرقي بوعي المصريين، فضلا عن تقديم الترفيه الهادف.
وأشارت "الأهرام" إلى أن الرئيس السيسي كان محقا عندما قال إن تأثيرات مسلسلات من هذه النوعية، كانت تفوق تأثير ألف كتاب، وألف ساعة حوار، وقال أيضا إن دور نجوم هذه الأعمال لم ينته بعد، فما زالت أمامهم مهمة ثقيلة على كاهلهم، وهي بناء وعي حقيقي لهذا البلد، لأنه "لا يجب أن نترك التاريخ لأحد".
ونبهت الصحيفة إلى أن تأثير الدراما المصرية لا يقف عند حدود مصر وحدها، بل كان لها تأثير كبير أيضا بين المشاهدين العرب، وفي مختلف دول العالم، بدليل أننا قرأنا أكثر من تقرير في وسائل إعلام عربية وعالمية عن صناعة المحتوى الدرامي هذا العام، وبخاصة "الاختيار 3".
ولفتت الصحيفة إلى أن حجم الصراخ والعويل الذي شاهدناه من جماعة "الإخوان" وأبواقها الإعلامية، وكمية الأكاذيب التي تم الترويج لها، ومحاولاتهم البائسة لتفسير أحداث ومسلسلات على أهوائهم، كان دليلا واضحا على حجم التأثير والصدمات التي أحدثتها هذه الدراما في صفوفهم، والتي كانت أشبه بطلقات نارية مصوبة إلى عقولهم وقلوبهم وضمائرهم، وهو ما عبر عنه الرئيس بقوله لأبطال الدراما: "إنتوا ما تعرفوش إنتوا عملتوا إيه"، وتأكيده أن ما قدموه "أحدث حالة من الاستنفار الشديد من جانبهم".
واختتمت "الأهرام" افتتاحيتها بتوجيه الشكر لصناع دراما رمضان 2022.. وفي انتظار المستوى الراقي نفسه في رمضان القادم، وعلى مدار العام.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار فى مصر اليوم الأربعاء 4-5-2022

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 4-5-2022

كاف يوقف حكم الفيديو مهدي عبيد بسبب ضربة جزاء الأهلي أمام الرجاء

ارتفاع سعر الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في 20 عاما

أستاذ اقتصاد: شراء مصر 44 طنا من الذهب خطوة إيجابية لمواجهة الأزمة العالمية

سعر الذهب اليوم 3-5-2022

إثيوبيا تزعم تعرض سد النهضة لهجمات إلكترونية .. تفاصيل

اعتداء مروع.. أسد ضخم يجر حارس حديقة الحيوان بفكيه

ترشيحاتنا

بولندا تنتقد تصريحات للبابا فرنسيس حول النزاع في أوكرانيا

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة بكافة الأنحاء اليوم والطقس مائل للبرودة ليلاً

18 مليون دولار.. حجم صادرات زيوت الطعام من القاهرة لغزة خلال 2021|تفاصيل

عيار 21 يسجل 1140 جنيها.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 4-5-2022

أحكام الإفطار في صيام الست من شوال .. وكم يعدل ثوابها ؟

قانون الخدمة المدنية.. 5 حالات تمنح الموظف إجازة خاصة بأجر كامل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قلق أهلاوي من وفاق سطيف.. حكاية حكم تونسي أخرج المصري من الكونفدرالية

كيف انتهت حياة أحباء داليدا بالانتحار.. ولماذا قررت أن تفارق بنفس الطريقة؟

10 صور من حفل Maroon 5 بـ الأهرامات .. شاهد

وفاة والدته حزنا عليه.. كيف حرمت "قبلة" توفيق الدقن من البطولة المطلقة؟

فيديو

بعد الاعتداء على مسلمين في عيد الفطر.. إثيوبيا تعتقل 6 قادة سياسيين وأمنيين

حسين الجسمي يطرح أغنية جديدة احتفالا بعيد الفطر.. فيديو

كنت باخد عيدية 5 جنيه.. وفاء عامر تتحدث عن ذكرياتها مع العيد

فيديو جراف.. جاسوس إسرائيلي يخترق هاتف رئيس وزراء إسبانيا.. تفاصيل القصة

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «إدمان الإنترنت» يدمر العقل

محمود دياب

شر الحاجة وذل السؤال

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "23 ".. حقيقة القناصة

كريمة أبو العينين

الطيب أحسن

د/علاء الشال

وصايا في يوم العيد وليلته

بقلم إلهام أبو الفتح

كل عام ومصر بخير

مديحة عاشور

"أحلام سعيدة" نجاح جماهيري وتميز فني

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٣) إفطار الأسرة المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ