«الأهرام»: ما تناولته الدراما المصرية كان ضربة موجعة لـ «أهل الشر»

أكدت صحيفة "الأهرام" أن ما تناولته الدراما المصرية كان ضربة موجعة لـ "أهل الشر"، كما يصفهم الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما، وما جاء في مسلسل "الاختيار 3" كان هو عين الحقيقة، بالحوار والصوت والصورة، لمن أراد أن يتفهم حقيقة ما حدث في تلك الحقبة التاريخية المهمة من تاريخ مصر، والتي لم تتعرض أي حقبة أخرى للتشويه والأكاذيب مثلما تعرضت هي لذلك من جانب الآلة الدعائية السوداء لـ "الإخوان"، والتي لم يتضح كذبها فحسب، وإنما تبين أنها فقيرة، وحالتها تدعو إلى البؤس، لأن من أسوأ أنواع الكذب، أن يكذب الإنسان على نفسه.

وأفادت الصحيفة، في افتتاحية عددها الصادر اليوم /الأربعاء/ تحت عنوان "الدراما المصرية تضرب أهل الشر"، بأن المواطن المصري العادي أدرك الآن فقط السر وراء هذا الهجوم الموسمي الشرس على صناعة الدراما، والذي انتقل من حد تسفيه الأعمال الفنية المقدمة في شهر رمضان المبارك من كل عام، وتحريمها، وتجريمها، إلى حد تكفير القائمين عليها وتهديدهم بالمقاطعة والتصفية المعنوية.

وشددت الصحيفة على أن كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي لنجوم وأبطال مسلسلي "الاختيار 3"، و"العائدون" خلال حفل إفطار أسر الشهداء في أول أيام عيد الفطر المبارك كانت كاشفة، مؤكدة أن فالدراما المصرية القوية، الذراع الرئيسية لقوة مصر الناعمة، لم تكن مجرد مسلسلات تقدم للتسلية، وإضاعة الوقت، وإنما أعمال لتوثيق التاريخ، ودحض الأكاذيب، والرقي بوعي المصريين، فضلا عن تقديم الترفيه الهادف.

وأشارت "الأهرام" إلى أن الرئيس السيسي كان محقا عندما قال إن تأثيرات مسلسلات من هذه النوعية، كانت تفوق تأثير ألف كتاب، وألف ساعة حوار، وقال أيضا إن دور نجوم هذه الأعمال لم ينته بعد، فما زالت أمامهم مهمة ثقيلة على كاهلهم، وهي بناء وعي حقيقي لهذا البلد، لأنه "لا يجب أن نترك التاريخ لأحد".

ونبهت الصحيفة إلى أن تأثير الدراما المصرية لا يقف عند حدود مصر وحدها، بل كان لها تأثير كبير أيضا بين المشاهدين العرب، وفي مختلف دول العالم، بدليل أننا قرأنا أكثر من تقرير في وسائل إعلام عربية وعالمية عن صناعة المحتوى الدرامي هذا العام، وبخاصة "الاختيار 3".

ولفتت الصحيفة إلى أن حجم الصراخ والعويل الذي شاهدناه من جماعة "الإخوان" وأبواقها الإعلامية، وكمية الأكاذيب التي تم الترويج لها، ومحاولاتهم البائسة لتفسير أحداث ومسلسلات على أهوائهم، كان دليلا واضحا على حجم التأثير والصدمات التي أحدثتها هذه الدراما في صفوفهم، والتي كانت أشبه بطلقات نارية مصوبة إلى عقولهم وقلوبهم وضمائرهم، وهو ما عبر عنه الرئيس بقوله لأبطال الدراما: "إنتوا ما تعرفوش إنتوا عملتوا إيه"، وتأكيده أن ما قدموه "أحدث حالة من الاستنفار الشديد من جانبهم".

واختتمت "الأهرام" افتتاحيتها بتوجيه الشكر لصناع دراما رمضان 2022.. وفي انتظار المستوى الراقي نفسه في رمضان القادم، وعلى مدار العام.