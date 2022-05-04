أخبار الرياضة| محمد صلاح يتأهل لنهائي أبطال أوروبا للمرة الثالثة في تاريخه.. ولاعبو المصري يصدرون بيانا عاجلا رداً على عقوبات الإدارة

نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من الأخبار الرياضية المهمة على مدار الساعات القليلة الماضية نعرضها لكم كالتالي :

تأهل فريق ليفربول الإنجليزي إلى نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا العام، بعد الفوز على فياريال الإسباني بنتيجة 5 /2 بمجموع المباراتين، في إطار نصف نهائي بطولة التشامبيونزليج.

وتعد هذه المرة الثالثة لنجمنا المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، للتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، في تاريخه.

أصدرعدد من لاعبي المصري البورسعيدي، بيانا عاجلا رداً على قرارات إدارة الفريق برئاسة سمير حلبية، بشأن إيقاف مستحقات اللاعبين الغائبين عن المران.

أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، أن الفريق لم يلعب كرة قدم على الإطلاق، خلال مباراة فياريال، في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال اوروبا.

تفوق السنغالي ساديو ماني على نجمنا المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، بالإضافة إلى الإيفواري ديديه دروجبا، في بطولة دوري أبطال أوروبا.

أكد بيب ليندرز، مساعد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، أن نجمنا المصري محمد صلاح أحد أفضل لاعبي العالم.

أشارت تقارير صحفية سعودية، إلى اقتراب المغربي أشرف بن شرقي، جناح نادي الزمالك من الإنضمام إلى النصر السعودي بداية من الموسم المقبل.

يستضيف نادي ريال مدريد الإسباني، نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي، مساء اليوم، على ملعب سانتياجو برنابيو، في إطار إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

طالبت أحد المشجعات بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، الأورجوياني إدينسون كافاني، مهاجم الشياطين الحمر، بعدم الرحيل عن الفريق خلال الصيف القادم.