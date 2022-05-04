كوريا الجنوبية تسجل 49 ألفاً و64 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ذكرت السلطات الصحية الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل 49 ألفا و64 إصابة جديدة بكورونا و72 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك وسط تسجيل حالات الإصابة اتجاها هبوطيا.

وأوضحت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها - في بيان، أوردته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم - أن إجمالي الإصابات بلغ 17 مليونا و395 ألفا و791 حالة.. كما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 23 ألفا و79 حالة.

وتظل حالات الإصابة اليومية أقل من 100 ألف حالة لليوم الـ14 على التوالي، منذ يوم 21 أبريل الماضي، مع الحفاظ على اتجاه هبوطي في حالات الإصابة بعد تجاوز ذروتها عند تسجيل 621 ألفا و175 إصابة يوم 17 مارس.