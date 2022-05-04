عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس 8 عاطلين لحيازتهم مواد مخدرة في القليوبية

متهمين - صورة ارشيفية
متهمين - صورة ارشيفية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس 8 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق لحيازتهم كمية من المواد المخدرة  كما أمرت النيابة بالتحفظ على المضبوطات وإرسالها الى المعمل الجنائى لفحصها.
تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمورى مراكز وأقسام الشرطة بالقليوبية، بشن حملة مكبرة على الخارجين عن القانون من مروجي المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية. 
وأسفرت الحملة عن ضبط 8 عاطلين بالخانكة والخصوص والعبور، بحوزتهم سلاح نارى فرد خرطوش وعدد من الطلقات النارية من ذات العيار بالإضافة إلى 312 جراما من مخدر الهيروين و30 جراما من مخدر الفودو و45 جراما من مخدر الاستروكس و15 جراما من مخدر البانجو و100 قرص مخدر.
وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنها تلك الحملات أقروا جميعا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار وتحررت المحاضر اللازمة وجرى عرضها على النيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات واستعجال تحريات رجال المباحث حول الوقائع. 

القليوبية مدير أمن القليوبية مواد مخدرة أمن القليوبية حملة مكبرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار فى مصر اليوم الأربعاء 4-5-2022

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 4-5-2022

كاف يوقف حكم الفيديو مهدي عبيد بسبب ضربة جزاء الأهلي أمام الرجاء

ارتفاع سعر الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في 20 عاما

أستاذ اقتصاد: شراء مصر 44 طنا من الذهب خطوة إيجابية لمواجهة الأزمة العالمية

إثيوبيا تزعم تعرض سد النهضة لهجمات إلكترونية .. تفاصيل

سعر الذهب اليوم 3-5-2022

عيار 21 يسجل 1140 جنيها.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 4-5-2022

موضوعات متعلقة

انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الحر في القليوبية

حبس 18 عاطلا لحيازتهم مواد مخدرة في القليوبية

السيطرة على حريق شب بمحلات أدوات كهربائية بشبين القناطر في القليوبية

ضبط 18 عاطلا بحوزتهم مواد مخدرة في القليوبية

ترشيحاتنا

فى ثانى أيام العيد.. إقبال كثيف على زيارة حدائق القناطر والمركز الثقافي

مجلس الأمن القومي الأوكراني: يستحيل إطلاق عملية عسكرية لتحرير ماريوبول حاليا

الملك يبدع.. ليفربول يتغنى بأرقام محمد صلاح في دوري أبطال أوروبا

الصحة: رفع الطاقة الاستيعابية لأقسام الرعاية بمستشفيات المؤسسة العلاجية بإضافة 90 سريرا

الأمطار لم تسقط منذ 18شهرا.. جفاف غير مسبوق يضرب مناطق في إثيوبيا

ذكر يغفر ذنوبك ولو كانت مثل زبد البحر.. ردده عند استيقاظك من النوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قلق أهلاوي من وفاق سطيف.. حكاية حكم تونسي أخرج المصري من الكونفدرالية

كيف انتهت حياة أحباء داليدا بالانتحار.. ولماذا قررت أن تفارق بنفس الطريقة؟

10 صور من حفل Maroon 5 بـ الأهرامات .. شاهد

وفاة والدته حزنا عليه.. كيف حرمت "قبلة" توفيق الدقن من البطولة المطلقة؟

فيديو

بعد الاعتداء على مسلمين في عيد الفطر.. إثيوبيا تعتقل 6 قادة سياسيين وأمنيين

حسين الجسمي يطرح أغنية جديدة احتفالا بعيد الفطر.. فيديو

كنت باخد عيدية 5 جنيه.. وفاء عامر تتحدث عن ذكرياتها مع العيد

فيديو جراف.. جاسوس إسرائيلي يخترق هاتف رئيس وزراء إسبانيا.. تفاصيل القصة

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «إدمان الإنترنت» يدمر العقل

محمود دياب

شر الحاجة وذل السؤال

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "23 ".. حقيقة القناصة

كريمة أبو العينين

الطيب أحسن

د/علاء الشال

وصايا في يوم العيد وليلته

بقلم إلهام أبو الفتح

كل عام ومصر بخير

مديحة عاشور

"أحلام سعيدة" نجاح جماهيري وتميز فني

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٣) إفطار الأسرة المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ