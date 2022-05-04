حملة لمراجعة تراخيص المعديات النهرية في شبرا الخيمة بالقليوبية.. صور

شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة شبرا الخيمة بالقليوبية حملة لمراجعة تراخيص عمل المعديات النهرية خلال احتفالات عيد الفطر المبارك وذلك فى اطار توجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية برفع درجة الاستعداد لاستقبال العيد ورفع مستوى الخدمات والتواجد الميداني لجميع المسئولين التنفيذين لتعزيز منظومة الخدمات بما يحقق رضا المواطنين.



وقال اللواء أحمد على مرزوق رئيس مدينة شبرا الخيمة قيام لجنة من المجلس بالمرور على المعديات الواقعة في نطاق مدينه شبرا الخيمة والتأكد من سريان تراخيصها وتوافر الاشتراطات الفنية ومقومات السلامة والالتزام بالتعريفة المقررة والالتزام بالحمولة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين كما تم رصد مظاهر احتفال المواطنين بالعيد .



وأشار إلى أنه تم أيضا المرور على نقطة مطافئ وإسعاف مسطرد للتأكد من انتظام طقم النوباتجية والتأكد من استقرار الأوضاع اثناء فتره الأعياد، كما تم متابعة انتظام أعمال النظافة بشوارع حي شرق شبرا الخيمة والعمل على رفع الأتربة وتجمعات القمامة أولا بأول.

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