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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

وزير الإسكان: العمل جارٍ لإنهاء تنفيذ 30 مشروعا لمياه الشرب والصرف الصحي

صدى البلد

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم وجارٍ تنفيذ 30 مشروعا لمياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب عشرات المشروعات التي تم ويجري تنفيذها لتوصيل خدمات الصرف الصحي للمناطق الريفية، ومنها مشروعات الصرف الصحي بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري؛ لخدمة أهالي محافظة أسوان، مشيرا إلى أن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي تتولى تنفيذ تلك المشروعات.

وأوضح وزير الإسكان، أنه تم الانتهاء من تنفيذ محطة مياه كلح القارة والخرازة والدقاديق، وتم تسليم محطة مياه كلح القاره، وجارٍ تسليم الخرازة والدقاديق، وجارٍ تنفيذ 3 آبار بكلابشة (جرف حسين ـ بشاير الخير ـ توماس وعافية)، ومحطة مياه مدمجة السباعية والبصيلية، كما تم الانتهاء من تنفيذ 9 محطات لمعالجة الصرف الصحى، وهى، صرف صحى كيما 1، وصرف صحى كيما 2، وصرف صحى كيما 3، وصرف صحى بلانة، وصرف صحى الكاجوج، وصرف صحى المحاميد، وصرف صحى الرديسية، وصرف صحى المويسات، وصرف صحى توشكى وابوسمبل.

وأشار وزير الإسكان، إلى أنه تم أيضاً بمحافظة أسوان، الانتهاء من تنفيذ 12 مشروعاً لصرف صحى الحضر، وهى، صرف صحى ابوسمبل السياحى (المتكامل)، وترفيق مشروع الاعقاب متضرري السيول (المتكامل)، واستكمال صرف صحى كوم امبو (جزئى)، وتخفيض منسوب المياه الجوفية لمعبد كوم امبو، وترفيق وحدات الإسكان الاجتماعي والأوقاف بالصداقة، وترفيق 456 وحدة سكنية بحاجر أبوخليفة بإدفو، وصرف صحى الرديسية، وترفيق وحدات الإسكان القومى بجبل الزلط، ومشروع توطين النوبيين بوادى كركر (المتكامل)، وأعمال صرف صحى المقابر الفاطمية ومنطقة الزيداب، وصرف صحى الشلال (جزئى)، وترفيق 3000 وحدة سكنية بحى العقاد.

وأوضح الوزير، أنه جارٍ تنفيذ 6 مشروعات لصرف صحى الحضر بمحافظة أسوان، وهى، مشروع ترفيق وحدات الاسكان القومي بالطويسة، ومشروع الرتاج والمليكية (حياة كريمة)، ومشروع الحرية، ومشروع السباعية غرب متكامل، ومشروع البصيلية بحرى، ومشروع شمال وجنوب ادفو.

ومن جهته، أشار اللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، إلى أن إجمالى عدد المناطق الريفية المخدومة بالصرف الصحى فى محافظة أسوان؛ 14 منطقة ريفية، يقطنها 64.4 ألف نسمة بما نسبته 7.3 % من سكان المناطق الريفية.

وأوضح أنه تم وجارٍ توصيل الخدمة لـ12 منطقة ريفية، يقطنها 117.51 ألف نسمة بما نسبته 13.4 % من سكان المناطق الريفية.

ونوه بأنه جارٍ توصيل خدمات الصرف الصحي لـ85 منطقة ريفية – منها 72 منطقة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، يقطنها 659 ألف نسمة بما نسبته 74.9 % من سكان المناطق الريفية.

المجتمعات العمرانية الصرف الصحى المبادرة الرئاسية مياه الشرب والصرف الصحي اسكان

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