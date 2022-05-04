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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين تنشئ أعلى محطة أرصاد جوية أوتوماتيكية في العالم

الصين تنشئ أعلى محطة
الصين تنشئ أعلى محطة أرصاد جوية أوتوماتيكية في العالم

أنشأ باحثون علميون صينيون، اليوم، محطة أوتوماتيكية لمراقبة الأرصاد الجوية على ارتفاع يزيد عن 8800 متر، وهو الارتفاع الأعلى من نوعه في العالم، وذلك على جبل تشومولانجما على الحدود بين الصين ونيبال.

ووفقا لوكالة أنباء "شينخوا" الصينية، لمعهد أبحاث هضبة التبت التابع للأكاديمية الصينية العلوم، فإن المحطة حلت محل المحطة الموجودة على ارتفاع 8430 مترًا على الجانب الجنوبي من الجبل، والتي أنشأها علماء بريطانيون وأمريكيون في عام 2019، لتصبح الأعلى في العالم.

وإلى جانب المحطة الجديدة، تم إنشاء ثمانية محطات أرصاد جوية متدرجة الارتفاع على جبل تشومولانغما، وهي إحدى المهام الرئيسية في بعثة الصين العلمية الشاملة الجديدة على أعلى قمة في العالم.

وقال تشاو هوا بياو الباحث في معهد أبحاث هضبة التبت، إن بيانات الأرصاد الجوية التي يتم رصدها ستدعم البحث العلمي وأنشطة تسلق الجبال.

يذكر أن البعثة العلمية الشاملة الجديدة إلى جبل تشومولانغما هي جزء من المسح البحثي العلمي الثاني للصين حول هضبة تشينجهاي

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