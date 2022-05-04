تشمل القاهرة الكبرى.. أمطار خفيفة بعدة محافظات خلال ساعات | الطقس اليوم

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس اليوم، طقس ثالث أيام عيد الفطر المبارك، سوف يشهد انخفاضا نسبيا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، لتسود أجواء ربيعية معتدلة على شمال البلاد مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد.

وبحسب ما أعلنته هيئة الأرصاد عن الطقس اليوم، طقس ثالث أيام عيد الفطر المبارك، أن هناك تحسنا في الأحوال الجوية على جنوب الصعيد وجنوب البلاد أيضا في درجات الحرارة ويستمر يومي الخميس والجمعة.

ويصاحب ذلك، اعتبارا من الطقس اليوم، طقس ثالث أيام عيد الفطر المبارك، انخفاض محسوس فى درجة الحرارة الصغرى بشكل محسوس على كافة الأنحاء، كما تنشط الرياح مما يزيد من الأحساس ببرودة الطقس وخاصة فى فترة الليل.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، لطقس اليوم، طقس ثالث أيام عيد الفطر المبارك، أن تكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على شمال البلاد وجنوب سيناء قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد .

أما عن درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، طقس ثالث أيام عيد الفطر المبارك، بمختلف محافظات الجمهورية، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 29 للعظمى والصغرى 17

السواحل الشمالية 22 للعظمى والصغرى 16

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 34 للعظمى والصغرى 23

شمال الصعيد 30 للعظمى والصغرى 18

جنوب الصعيد 41 للعظمى والصغرى 24

