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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تشمل القاهرة الكبرى.. أمطار خفيفة بعدة محافظات خلال ساعات | الطقس اليوم

الطقس اليوم - طقس
الطقس اليوم - طقس ثالث أيام عيد الفطر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس اليوم، طقس ثالث أيام عيد الفطر المبارك، سوف يشهد انخفاضا نسبيا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، لتسود أجواء ربيعية معتدلة على شمال البلاد مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد.

وبحسب ما أعلنته هيئة الأرصاد عن الطقس اليوم، طقس ثالث أيام عيد الفطر المبارك، أن هناك تحسنا في الأحوال الجوية على جنوب الصعيد وجنوب البلاد أيضا في درجات الحرارة ويستمر يومي الخميس والجمعة.

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة بكافة الأنحاء اليوم والطقس مائل للبرودة ليلاً

الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال أيام العيد

ويصاحب ذلك، اعتبارا من الطقس اليوم، طقس ثالث أيام عيد الفطر المبارك، انخفاض محسوس فى درجة الحرارة الصغرى بشكل محسوس على كافة الأنحاء، كما تنشط الرياح مما يزيد من الأحساس ببرودة الطقس وخاصة فى فترة الليل.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، لطقس اليوم، طقس ثالث أيام عيد الفطر المبارك، أن تكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على شمال البلاد وجنوب سيناء قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد .
أما عن درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، طقس ثالث أيام عيد الفطر المبارك، بمختلف محافظات الجمهورية، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 29 للعظمى والصغرى 17
السواحل الشمالية 22 للعظمى والصغرى 16
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 34 للعظمى والصغرى 23
شمال الصعيد 30 للعظمى والصغرى 18
جنوب الصعيد 41 للعظمى والصغرى 24
 

الطقس الطقس اليوم طقس ثالث أيام عيد الفطر درجات الحرارة هيئة الأرصاد الأرصاد الجوية

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