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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سجل 144 هدفا.. أبرز أرقام دى بروين بقميص مانشستر سيتي

كيفين دي بروين لاعب
كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي

يحل فريق مانشستر سيتي ضيفا على نظيره ريال مدريد، اليوم، الأربعاء، في تمام التاسعة مساء، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وقاد البلجيكي دى بروين المان سيتي للفوز على ريال مدريد الإسباني بأربعة أهداف مقابل ثلاثة فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

صدى البلد يرصد أبرز أرقام البلجيكي دى بروين بقميص فريق مانشستر سيتي الإنجليزي:

خاض ‏البلجيكي دي بروين نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي  587 مباراة فى مختلف المسابقات المحلية والدولية.

وسجل الدولي البلجيكي دى بروين بقميص مانشستر سيتي الإنجليزي 144 هدفا.

وساهم البلجيكي دى بروين بقميص مانشستر سيتي الإنجليزي فى صناعة 201 اسيست.

وكان البلجيكي كيفين دي بروين لاعب فريق مانشستر سيتي، عن الطريقة المثالية لتخطي فريقه عقب ريال مدريد في مباراة الليلة، وخطف بطاقة العبور إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال كيفين دي بروين خلال المؤتمر الصحفي لمباراة ريال مدريد :" أعتقد أننا إذا لعبنا بالطريقة التي لعبنا بها الأسبوع الماضي، فلدينا القدرة على أن نكون أحد أفضل الفرق ولكن علينا إظهار ذلك".

وأضاف دي بروين: "نحتاج فقط إلى تجاوز نصف النهائي، نحن حالة فنية جيدة للغاية، حقيقة أننا لم نفز بهذه البطولة حتى الآن، لكن فزنا بالعديد من الألقاب الآخرى، وسنكافح من أجل التتويج بدوري الأبطال".

وتابع: "نحن في وضع أفضل الآن، نمتلك أفضل تشكيلة، ونلعب بشكل أفضل ولدينا المزيد من الخبرة الآن، نأمل أن نكون مستعدين لريال مدريد بالشكل الأمثل".

يذكر أن فريق مانشستر سيتي تغلب على ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويكفي فريق مانشستر سيتي التعادل في مباراة الليلة، لحسم التأهل رسميا إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي الفائز من مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي، مع فريق ليفربول يوم 28 مايو الجاري، على ملعب  دو فرانس في العاصمة الفرنسية باريس.

وحجز ليفربول مقعده في نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على فياريال بخمسة أهداف مقابل هدفين، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

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