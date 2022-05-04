أجهزة تعويضية وتسديد مصروفات.. خدمات وزارة التضامن للطلاب من ذوي الهمم

تحدث صلاح هاشم مستشار الوزارة للسياسات الاجتماعية بوزارة التضامن، عن الخدمات التي توفرها الوزارة داخل الجامعات لذوي الهمم، قائلا: الوزارة قامت بإنشاء وحدات خاصة بذوي الهمم داخل 29 جامعة مصرية، بإجمالي 29 وحدة، سواء في الجامعات الحكومية أو الخاصة أو الأزهر.

وأوضح "صلاح هاشم" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن تلك الوحدات توفر حزمة من الخدمات الاجتماعية للطلاب والعاملين وهيئة التدريس، متابعا: الوحدات توفر عدة محاور، من ضمنهم محور التمكين الاقتصادي، من خلال تقديم الخدمات لهم.

واسترسل: الوحدات تتكفل بتسديد المصروفات الدراسية الخاصة ببعض الطلاب الغير قادرين، وخاصة ذوي الإعاقة، متابعا: قمنا بتسديد المصروفات لأكثر من 3000 طالب، معظمهم من طلاب جامعة الأزهر.

وأشار إلى أن الوزارة توفر أجهزة تعويضية مختلفة للطلاب ذوي الهمم بالمجان، متابعا: الأجهزة مكلفة للغاية، ولكننا نعمل على توفيرها بشكل مجاني، كما أننا نعمل على تنفيذ معسكرات لذوي الهمم، من أجل دمجهم مع البيئة الخارجية.

وأضاف أنه تم تنفيذ 17 معسكرا حتى الآن ونعمل على تعميمه داخل باقي الجامعات، منوها بأن وزارة التضامن تتعاون مع جمعية الأورمان تحت مسمي مبادرة تكافئ الفرص التعليمية، حيث قمنا بتوفير ما يقارب من 950 لاب توب لذوي الإعاقة البصرية كـ مرحلة أولى.

ولفت إلى أن تكلفة الجهاز تصل إلى 60 أو 70 ألف جنيه، إضافة إلى توفير الكراسي المتحركة والتي تصل تكلفته إلى 30 ألف جنيه.