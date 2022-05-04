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رئيس التحرير
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أخبار البلد

سعفان: نستهدف تدريب100 ألف خريج وفني مجانا علي وظائف المستقبل بنهاية 2022

صدى البلد

 أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان ، أن الوزارة تستهدف مع نهاية 2022، تدريب 100 ألف خريج وفني، من خلال 4 منح تدريبية للفنيين وخريجي الكليات مجانا  تم طرحها مؤخرا.
 
وأوضح الوزير أن الوزارة تقوم حاليا بتدريب 300 شاب ذو كفاءة عالية بالتعاون مع شركات "أوراكل" و"سيسكو"و"هواوي"، وذلك لتأهيلهم ليصبحوا مدربين، ومن ثم يتم استخدامهم في تدريب باقي الشباب من المتدربين، حيث يتم استخدام هؤلاء المدربين في تدريب المتدربين أون لاين.
 
وقال الوزير  إن المنح التدريبية المقدمة، تشمل مجالات الأمن المعلوماتي، والأعمال الهندسية، والذكاء الصناعي، وتحليل البيانات، والتعامل مع الداتا  كبيرة الحجم، وتصميم الأساس،  وتصميم الأشكال المعدنية "لخريجي المدارس الفنية، وكليات الفنون التطبيقية"، والمعماري، كما أننا لدينا برنامج تدريبي في مجال صناعة السيارات بالتعاون مع إحدى الشركات في ذلك القطاع، وآخر في مجال السياحة.
 
وأكد وزير القوي العاملة أن الدورات التدريبية متاحة لجميع الشباب والخريجين الجدد بداية من دفعات 2017، وحتى الطلاب في الفرق الرابعة أو الخامسة بالكليات، موضحا أن الوزارة رأت أن من بداية هذه الدفعات هم أول الاختناق في وجود وظائف، فضلا عن أن عدد كبير من هؤلاء الشباب لم يحصلوا على فرص عمل .
 
وتشترط الوزارة في المتقدم للدورات التدريبية من الخريجين أن يكون لديه شهادة تأدية الخدمة العسكرية،  مؤكدا أن هذه الدورات مجانية بالكامل.
 
وحول خطوات التسجيل في هذه الدورات، أوضح سعفان أن المطلوب فقط الدخول على موقع وزارة القوى العاملة والتسجيل، وسيتم التواصل مع الشباب، لتحديد موعد المقابلة للاختيار من بينهم من يمكنه أن يكون من المتدربين، ومن سيصبح ضمن فريق المدربين، حيث يشترط في المدرب أن يكون يتمتع بمهارات العرض والتقديم.
 
واضاف أن معظم الدورات التدريبية يتم إطلاقها بجميع المحافظات، ولكن هناك مهن معينة مثل السياحة يتم تقديمها بمحافظة البحر الأحمر، حيث يتم توظيف خريجي تلك الدورات في فنادق المحافظة نفسها.
 

وزير القوى العاملة محمد سعفان تدريب 100 ألف خريج وفني منح تدريبية الأمن المعلوماتي الفنون التطبيقية خطوات التسجيل في هذه الدورات

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