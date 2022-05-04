عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

القابضة للمياه: سرعة إصلاح الأعطال وحل شكاوى المواطنين أولوية بالمحافظات خلال العيد

صدى البلد

أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أهمية التعامل مع شكاوى المواطنين وحلها فى أسرع وقت ممكن، بدء من استقبالها من الخط الساخن ١٢٥ مرورا بعمليات المتابعة والإصلاح وحتى إغلاق الشكوى والتأكد من إتمام الحل، بمتابعة الخط الساخن مع المواطن.

وتابع المهندس ممدوح رسلان، تقريرا عن أعداد الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن ١٢٥ بالمحافظات خلال فترة عيد الفطر، والشكاوى المتكررة أو ما يعرف بالمناطق الساخنة، ووجه بحلول عاجلة وسريعة وتوفير سيارات مياه مجهزة بالمناطق التى قد يحدث بها انقطاعات نتيجة كسور مفاجئة أو زيادة الاستهلاكات خلال فترة الأعياد والتى قد تسبب ضعف وانقطاع المياه بأطراف الشبكات فى بعض المناطق.

واستعرض التقرير إجمالى البلاغات الواردة للخط الساخن عن الفترة من يوم ٢٩ أبريل وحتى ٤ من مايو والذى بلغ نحو ١٤٧٦١ شكوى، موزعة على النحو التالى: (عدد ٩٤٤٢ استفسارات وشكاوى تتعلق بمياه الشرب تتضمن ٣٨٧٣ طلبا واستعلام واستفسارات، وعدد ٤٥٥٦ شكوى تتعلق بخدمات الصرف الصحى تتضمن ٩٣٣ طلبا واستفسارا، فيما بلغت عدد الشكاوى التى لا تخص الشركة نحو ٧٦٣ شكوى)، وتم التعامل مع جميع الشكاوى ونهوها فى حينه، بمعدل استجابة يترواح مابين ساعتين إلى ٨ ساعات.

وأوضح أن الشركة القابضة تتيح للمواطنين الابلاغ عن شكاوى وأعطال المياه والصرف الصحى من خلال الاتصال بالخط الساخن 125 بجميع المحافظات، والاتصال بالخط الساخن 175 لشكاوى الصرف الصحى بالقاهرة والإسكندرية، أو الابلاغ عبر تطبيق الهاتف المحمول (HCWW_125)، أو ارسال الشكوى على موقع الشــركة الالكترونى www.hcww.com.eg وكذلك عبر رسائل صفحة الشركة على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك عبر الرابط https://facebook.com/HCWWe

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي شكاوى المواطنين الصرف الصحى الشركة القابضة لمياه الشرب القابضة للمياه انقطاع المياه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار فى مصر اليوم الأربعاء 4-5-2022

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 4-5-2022

كاف يوقف حكم الفيديو مهدي عبيد بسبب ضربة جزاء الأهلي أمام الرجاء

ارتفاع سعر الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في 20 عاما

إثيوبيا تزعم تعرض سد النهضة لهجمات إلكترونية .. تفاصيل

أستاذ اقتصاد: شراء مصر 44 طنا من الذهب خطوة إيجابية لمواجهة الأزمة العالمية

سعر الذهب اليوم 3-5-2022

اعتداء مروع.. أسد ضخم يجر حارس حديقة الحيوان بفكيه

ترشيحاتنا

ممشى أهل مصر.. حكاية المتنزه الأكثر جذبًا للمواطنين في العيد

صراع الأثرياء.. القيمة التسويقية لريال مدريد ومانشستر سيتي قبل موقعة دوري الأبطال

غرامة 20 ألف جنيه.. عقوبة مخالفة مقدمو خدمة الاتصالات لشروط الترخيص

في يوم المرور العالمي.. لغز حوادث الطرق بين السرعة والانشغال

روسيا: سنتعامل مع أي وسيلة نقل لـ الناتو في أوكرانيا كهدف عسكري

5 دول تستحوذ على صادارت مصر من المواد العازلة بقيمة 3.286 مليون دولار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قلق أهلاوي من وفاق سطيف.. حكاية حكم تونسي أخرج المصري من الكونفدرالية

كيف انتهت حياة أحباء داليدا بالانتحار.. ولماذا قررت أن تفارق بنفس الطريقة؟

10 صور من حفل Maroon 5 بـ الأهرامات .. شاهد

وفاة والدته حزنا عليه.. كيف حرمت "قبلة" توفيق الدقن من البطولة المطلقة؟

فيديو

بعد الاعتداء على مسلمين في عيد الفطر.. إثيوبيا تعتقل 6 قادة سياسيين وأمنيين

حسين الجسمي يطرح أغنية جديدة احتفالا بعيد الفطر.. فيديو

كنت باخد عيدية 5 جنيه.. وفاء عامر تتحدث عن ذكرياتها مع العيد

فيديو جراف.. جاسوس إسرائيلي يخترق هاتف رئيس وزراء إسبانيا.. تفاصيل القصة

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

خواطر عيد الفطر

عبدالمعطى أحمد

حكمة "الاحتفال بالعيد" عند العقاد

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «إدمان الإنترنت» يدمر العقل

محمود دياب

شر الحاجة وذل السؤال

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "23 ".. حقيقة القناصة

كريمة أبو العينين

الطيب أحسن

د/علاء الشال

وصايا في يوم العيد وليلته

إلهام أبو الفتح

كل عام ومصر بخير

اﻟﻤﺰﻳﺪ