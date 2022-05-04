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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا: سنتعامل مع أي وسيلة نقل لـ الناتو في أوكرانيا كهدف عسكري

سيرجي شويجو
سيرجي شويجو

أكد وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، اليوم الأربعاء، أن أي وسيلة نقل تابعة لحلف شمال الأطلسي (للناتو) تكون محملة بالأسلحة تصل إلى أوكرانيا ستتعامل معها القوات الروسية كهدف عسكري.

وقال شويجو إن "الولايات المتحدة وحلفاؤها في الناتو يواصلون ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا"، مؤكدا أن "أن أي وسيلة نقل لحلف شمال الأطلسي تصل إلى  الأراضي الأوكرانية، تحمل أسلحة أو عتاد لتلبية احتياجات القوات المسلحة الأوكرانية سنعتبرها هدفا مشروعا للتدمير"، وفقا لقناة “آر تي” الروسية.

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وأضاف أن القوميين الأوكرانيين يتجاهلون مطالبتنا لهم إطلاق سراح المدنيين من مجمع "آزوفستال" وإلقاء أسلحتهم.

وأوضح أن "الاقتراحات المتكررة للقوميين بالإفراج عن المدنيين وإلقاء السلاح مع ضمان إنقاذ الأرواح والمعاملة اللائقة وفق القانون الدولي تم تجاهلها. ونحن نواصل هذه المحاولات (لإقناعهم)".

وأكد شويجو أن القوات الروسية، في إطار العملية العسكرية الخاصة، إلى جانب قوات جمهوريتي لوجانسك ودونيتسك الشعبيتين، توسع السيطرة على أراضي هاتين الجمهوريتين.

وقال وزير الدفاع الروسي: "يتم فتح ممرات إنسانية يوميا وكذلك يتم إعلان تهدئة، لضمان الإجلاء الآمن للمدنيين من مناطق المعارك".

وأشار إلى أن الجيش الروسي يعمل بنشاط لتقديم المساعدات الإنسانية لسكان المدن المحررة، وقد تم تنفيذ ما مجموعه 967 عملا إنسانيا، تسلمت في إطارها 279 منطقة سكنية 17567 طنا من البضائع والمواد الأساسية.

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