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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تعيين 36 شاباً وصرف 664 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة بشمال سيناء

وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة

استعرض وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقريرا من مديرية القوي العاملة بمحافظة شمال سيناء، يفيد بتعيين 36 شاباً ، منهم 3 شباب "قادرون باختلاف" من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وذلك من ضمن 71  شاباً مسجلين من راغبى العمل.

وأشار التقرير المقدم من  محمد سالم عبد المالك  مدير المديرية إلي إنجازات المديرية عن شهر أبريل الماضي، حيث قامت باستخراج 11 شهادة قياس مستوى المهارة، و 11 رخصة مزاولة الحرفة من خلال المكاتب التابعة لها في المحافظة ، فضلاً عن بدء صرف منحة عيد العمال والفطر المبارك لـ 664 عاملاً من العمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بإجمالي 664 ألف جنيه  .

وأوضح مدير المديرية أنه فى مجال التفتيش العمالي، قامت المديرية بالتفتيش على 132 منشأة، والقيام بـ 4 حملات تفتيش شامل ، وتلقى شكوتين عمالية ما زالتا تحت البحث والدراسة ، أما عن السلامة والصحة المهنية، فقد قامت بالتفتيش على 4 منشآت  يعمل بها 520 عاملا.

وقامت المديرية بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 4 منشآت ، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، فضلا عن مكاتب التفتيش العمالي.

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