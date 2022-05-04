القبض على متهم بقتل مواطن في القاهرة بسبب أسورة وحلق

نجح رجال المباحث في كشف ملابسات واقعة العثور علي جثة شخص بمصر القديمة حيث تم تحديد مرتكب الواقعة وضبطه.

تلقي اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة بلاغا من مباحث قسم شرطة مصر القديمة يفيد ورود بلاغ بالعثور على جثة شخص متوفى بدائرة القسم.

ووجه اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة بتشكيل فريق بحث وبالإنتقال والفحص عُثر على جثة شخص - مقيم دائرة قسم شرطة الساحل وبه إصابات عبارة عن جروح وكدمات متفرقة بالجسم ، وعُثر بجواره على متعلقاته الشخصية هاتف محمول - حافظة نقود.

المتهم

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وإستخدام أحدث التقنيات أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه أحد الأشخاص له معلومات جنائية تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة السيدة زينب.

وبمواجهته أقر بسابقة عثوره على (أسورة وحلق) حال قيامه بجمع مخلفات الخردة بدائرة القسم ، فقام بتسليمها للمجنى عليه منذ عام بقصد التصرف فيهما للبيع ظناً منه أنهما مشغولات ذهبية ، وحال مطالبته بإعادتهما أخبره المجنى عليه أنها إكسسوارات وليس لها قيمة ورفض إعادتها مما أثار حفيظته فأضمر فى نفسه التخلص منه ، وحال مشاهدته المجنى عليه ، قام بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام عصا خشبية مُحدثاً إصابته التى أودت بحياته ولاذ بالفرار

وتم ضبط العصا الخشبية المستخدمة فى إرتكاب الواقعة بمكان إخفائها تم إتخاذ الإجراءات القانونية.