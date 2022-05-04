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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الآلاف يتوافدون على مصيف رأس البر فى ثالث أيام العيد

مصيف رأس البر
مصيف رأس البر

استمر  اليوم الأربعاء فى ثالث أيام العيد، توافد الآلاف من المصطافين على مصيف رأس البر لقضاء إجازة عيد الفطر، حيث ازدحمت الشواطئ بالمصطافين والشوارع والمتنزهات العامة.

وقال وليد الشهاوى، رئيس مجلس مدينة رأس البر، إن المصيف استقبل أمس، الثلاثاء وحتى صباح اليوم، الأربعاء، ما يقرب من مليون  ونصف مصطاف، وهو أمر معتاد براس البر خلال الإجازات والأعياد.

وأكد أنه تم اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير الحماية والراحة لرواد مصيف رأس البر.

وأوضح أنه تم اتخاذ جميع الاستعدادات اللازمة من ناحية الشاطئ، حيث تم تجهيزه برجال الإنقاذ المدربين وجهاز إداري من الوحدة المحلية برأس البر، و6 لانشات سريعة و2 موتوسيكل مائي وتوفير سيارات الإسعاف بمدخل رأس البر وعلى امتداد الشواطئ وعددها خمس سيارات.

 وأشار إلى أنه تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية والمرورية بما يكفل سيولة الحركة المرورية داخل شوارع رأس وتكثيف التواجد الأمنى داخل المصيف.

 

راس البر دمياط عيد الفطر رئيس مجلس مدينة لانشات

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