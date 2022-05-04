محافظ المنوفية يتابع جهود لجان رصد وحدة المتغيرات المكانية.. صور



تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، جهود أعمال لجان الرصد بوحدة المتغيرات المكانية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة ، خلال إجازة عيد الفطر المبارك، في التعامل الفورى فى رصد أية متغيرات بناء جديدة تحدث بالمخالفة على الأراضى الزراعية، وتنفيذ الإزالة الفورية في المهد مع إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين حفاظا على حقوق وهيبة الدولة.

وفى هذا الشأن أفاد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، أنه تم تنفيذ الازالة الفورية لعدد (6) حالات تعدى على الأراضى الزراعية بنطاق المركز والمدينة ، تضمنت إزالة حالتين تعدى بحوض المراغة بنطاق قرية جريس على مساحة 125 متر ، وحالة أخرى بحوض الحجر بناحية قرية لبيشة التابعة للوحدة المحلية برملة الإنجب على مساحة 90 متر ، فيما تم تنفيذ حالتين تعدى على الأراضى الزراعية بقرية شوشاى على مساحة 225 متر ، وإزالة حالة أخرى على مساحة 50 متر بعزبة رستم .

وذلك بالتنسيق الكامل من اللجنة المشكلة من الوحدة المحلية والزراعة والجهات المعنية والأمنية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى مركز السادات ، قام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة السادات وأثناء المرور الدورى لمتابعة وحدة المتغيرات المكانية ، تم ضبط حالة تعدى بالبناء المخالف داخل نطاق المقابر بقرية الخطاطبة وبدون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية وعلى الفور تم التعامل الفورى حيال المخالفة وإزالتها والتحفظ على التشوينات ومواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية حفاظاً على هيبة وحقوق الدولة.

وفى مركز ومدينة الشهداء ، تم تنفيذ إزالة حالة تعدى على الأرض الزراعية ليلاً بقرية عشما على مساحة 200 متر ، وأفاد رئيس الوحدة المحلية بأنه تم التعامل الفورى واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين وفقاً لأحكام القانون ، وفى مركز ومدينة تلا .

و أشار رئيس الوحدة المحلية، إلى أنه تم رصد متغيرات بناء جديدة بالمخالفة عبارة عن أعمدة خرسانية بقرية زرقان على مساحة 93 متر وتمت الإزالة الفورية ، وفى نطاق مركز ومدينة شبين الكوم، تم تنفيذ إزالة حالة تعدى على الأرض الزراعية بقرية اصطبارى على مساحة 1100 متر وتمت الإزالة الفورية على نفقة المواطن .

فيما أوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف، قيام اللجنة المشكلة لمتابعة وحدة المتغيرات المكانية برصد حالة متغير تم إزالته في الحال وذلك بسقف الدور الرابع علوى بناحية جزى عبارة سقف خشب وبوص على مساحة 100 متر ، كما تم متابعة سير العمل بوحدة المتغيرات ومراجعة كافة الأعمال الخاصة بها ومدى ربطها بالمنظومة الإلكترونية للمدينة.

هذا وتواصل اللجان المشكلة بالوحدات المحلية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية جهودها في المتابعة المستمرة لضبط المخالفين والتعامل الفورى مع حالات البناء المخالف بدون تهاون أو تقصير حفاظا على مقدرات الأجيال القادمة.