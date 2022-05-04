عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يتابع جهود لجان رصد وحدة المتغيرات المكانية.. صور

إزالات فورية
إزالات فورية


تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، جهود أعمال لجان الرصد بوحدة المتغيرات المكانية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة ، خلال إجازة عيد الفطر المبارك، في التعامل الفورى فى رصد أية متغيرات بناء جديدة تحدث بالمخالفة على الأراضى الزراعية، وتنفيذ الإزالة الفورية في المهد مع إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين حفاظا على حقوق وهيبة الدولة.

وفى هذا الشأن أفاد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، أنه تم تنفيذ الازالة الفورية لعدد (6) حالات تعدى على الأراضى الزراعية بنطاق المركز والمدينة ، تضمنت إزالة حالتين تعدى بحوض المراغة بنطاق قرية جريس على مساحة 125 متر ، وحالة أخرى بحوض الحجر بناحية قرية لبيشة التابعة للوحدة المحلية برملة الإنجب على مساحة 90 متر ، فيما تم تنفيذ حالتين تعدى على الأراضى الزراعية بقرية شوشاى على مساحة 225 متر ، وإزالة حالة أخرى على مساحة 50 متر بعزبة رستم .

وذلك بالتنسيق الكامل من اللجنة المشكلة من الوحدة المحلية والزراعة والجهات المعنية والأمنية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى مركز السادات ، قام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة السادات وأثناء المرور الدورى لمتابعة وحدة المتغيرات المكانية ، تم ضبط حالة تعدى بالبناء المخالف داخل نطاق المقابر بقرية الخطاطبة وبدون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية وعلى الفور تم التعامل الفورى حيال المخالفة وإزالتها والتحفظ على التشوينات ومواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية حفاظاً على هيبة وحقوق الدولة.

وفى مركز ومدينة الشهداء ، تم تنفيذ إزالة حالة تعدى على الأرض الزراعية ليلاً بقرية عشما على مساحة 200 متر ، وأفاد رئيس الوحدة المحلية بأنه تم التعامل الفورى واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين وفقاً لأحكام القانون ، وفى مركز ومدينة تلا .

و أشار رئيس الوحدة المحلية، إلى أنه تم رصد متغيرات بناء جديدة بالمخالفة عبارة عن أعمدة خرسانية بقرية زرقان على مساحة 93 متر وتمت الإزالة الفورية ، وفى نطاق مركز ومدينة شبين الكوم، تم تنفيذ إزالة حالة تعدى على الأرض الزراعية بقرية اصطبارى على مساحة 1100 متر وتمت الإزالة الفورية على نفقة المواطن .

فيما أوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف، قيام اللجنة المشكلة لمتابعة وحدة المتغيرات المكانية برصد حالة متغير تم إزالته في الحال وذلك بسقف الدور الرابع علوى بناحية جزى عبارة سقف خشب وبوص على مساحة 100 متر ، كما تم متابعة سير العمل بوحدة المتغيرات ومراجعة كافة الأعمال الخاصة بها ومدى ربطها بالمنظومة الإلكترونية للمدينة.

هذا وتواصل اللجان المشكلة بالوحدات المحلية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية جهودها في المتابعة المستمرة لضبط المخالفين والتعامل الفورى مع حالات البناء المخالف بدون تهاون أو تقصير حفاظا على مقدرات الأجيال القادمة.

إزالة فورية إزالة التعديات محافظة المنوفية المنوفية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار فى مصر اليوم الأربعاء 4-5-2022

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 4-5-2022

واتسآب يثير حماسة مستخدميه بعد ظهور ميزة طال انتظارها

كاف يوقف حكم الفيديو مهدي عبيد بسبب ضربة جزاء الأهلي أمام الرجاء

ارتفاع سعر الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في 20 عاما

إثيوبيا تزعم تعرض سد النهضة لهجمات إلكترونية .. تفاصيل

أستاذ اقتصاد: شراء مصر 44 طنا من الذهب خطوة إيجابية لمواجهة الأزمة العالمية

سعر الذهب اليوم 3-5-2022

ترشيحاتنا

بالليزر أو الجراحة.. علاج الذبابة الطائرة في العين

هؤلاء سيدفعون مقابل التغريدات.. إيلون ماسك يكشف عن مفاجأة لمستخدمي "تويتر"

بعد إثارته للجدل.. أنشيلوتي يلمح بالاعتزال قريبا| تفاصيل

مع استمرار الحرب في أوكرانيا .. الاتحاد الأوروبي: بوتين غير مستعد للسلام

أسعار الحديد والاسمنت اليوم الأربعاء 4 مايو 2022

الانتخابات العمالية والنقابية على الأبواب .. ماذا تشكل المنظمات المختلفة للمجتمع؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قلق أهلاوي من وفاق سطيف.. حكاية حكم تونسي أخرج المصري من الكونفدرالية

كيف انتهت حياة أحباء داليدا بالانتحار.. ولماذا قررت أن تفارق بنفس الطريقة؟

10 صور من حفل Maroon 5 بـ الأهرامات .. شاهد

وفاة والدته حزنا عليه.. كيف حرمت "قبلة" توفيق الدقن من البطولة المطلقة؟

فيديو

تحذير من تخزين العيش في الفريزر.. وتحميصه يزيد الأمر سوءا

بعد الاعتداء على مسلمين في عيد الفطر.. إثيوبيا تعتقل 6 قادة سياسيين وأمنيين

حسين الجسمي يطرح أغنية جديدة احتفالا بعيد الفطر.. فيديو

كنت باخد عيدية 5 جنيه.. وفاء عامر تتحدث عن ذكرياتها مع العيد

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

خواطر عيد الفطر

عبدالمعطى أحمد

حكمة "الاحتفال بالعيد" عند العقاد

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «إدمان الإنترنت» يدمر العقل

محمود دياب

شر الحاجة وذل السؤال

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "23 ".. حقيقة القناصة

كريمة أبو العينين

الطيب أحسن

د/علاء الشال

وصايا في يوم العيد وليلته

إلهام أبو الفتح

كل عام ومصر بخير

اﻟﻤﺰﻳﺪ