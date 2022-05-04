بعثة وفاق سطيف تتوجه إلى القاهرة لمواجهة الأهلي في دوري الأبطال.. شاهد

غادرت بعثة فريق وفاق سطيف الأراضي الجزائرية متجهة إلى القاهرة، استعدادا لمواجهة الأهلي المقرر لها السبت المقبل، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي وفاق سطيف صورا لبعثة الفريق، قبل مغادرة الجزائر، استعدادا لخوض مباراة الأهلي، وعلقت:" الوجهة إلى القاهرة".

يذكر أن الأهلي تأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الرجاء المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدفين بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

في المقابل، فجر وفاق سطيف مفاجأة من العيار الثقيل بإقصاء الترجي من الدور ربع النهائي، حيث تعادل سلبيا مع الفريق التونسي في الجزائر، وفاز عليه بهدف نظيف في رادس.

الأهلي زعيم أفريقيا:

توج الأهلي بآخر نسختين من بطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب الزمالك وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا برصيد 10 ألقاب، وبفارق 5 ألقاب عن الزمالك ومازيمبي الكونغولي في المركز الثاني.