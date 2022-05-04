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توك شو

خبير اقتصادي: مساهمة القطاع الصناعي زادت في الناتج المحلي الإجمالي

صدى البلد

قال الدكتور أحمد معطي خبير اقتصادي، إن مساهمة القطاع الصناعي زادت في الناتج المحلي الإجمالي، نافيا أن تكون مصر تعاني من أزمة في الصادرات، ودلّلَ على ذلك من خلال زيادة الصادرات السلعية في الربع الأول من هذا العام لـ9.2 مليار دولار بارتفاع سنوي نسبته 26% رغم جائحة كورونا والأزمة الروسية والأوكرانية.

 

وأضاف معطي خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، أنّ صادرات مصر تزيد خلال هذه الفترة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنّ قناة السويس حققت أعلى إيرادات شهرية في تاريخها بـ629 مليون دولار في إبريل الماضي.

 

وتابع خبير اقتصادي، أن الدول لديها مشكلات في سلاسل التوريد بسبب الازمة الروسية الأوكرانية، لكن قناة السويس حققت زيادة في الحمولات والإيرادات، مشددًا على أنّ كل المؤشرات الاقتصادية التي خرجت من وزارة المالية وغيرها من جميع المصرية تدل على الشفافية من جانب الإدارة المصرية، كما أنّ البنك الدولي ومختلف المؤسسات المالية الدولية تؤكد هذه البيانات.

 

القطاع الصناعى جائحة كورونا الأزمة الروسية قناة السويس اخبار التوك شو

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