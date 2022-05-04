انخفاض الحرارة ونسمات باردة.. طقس الأردن غدا الخميس

كشف الأرصاد الجوية لدى المملكة الأردنية الهاشمية، أن المملكة ستتعرض يوم الخميس وخلال يوم الجمعة بكتلة هوائية باردة نسبياً، لذا يطرأ المزيد من الانخفاض على درجات الحرارة لتكون أقل من مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بكثير، ويكون الطقس مائلاً للبرودة فوق المرتفعات الجبلية العالية وخاصة الجنوبية منها، بينما يكون لطيفاً خلال ساعات الظهيرة والعصر في بقية مناطق المملكة، وفي ذات الوقت يكون الطقس دافئاً في الأغوار والبحر الميت ومدينة العقبة.

وأوضحت في بيان لها، أنه تتزايد كميات الغيوم المُنخفضة في الأجواء، بحيث يصبح الطقس غائم جزئياً إلى غائم أحياناً خاصة في المناطق الشمالية والوسطى الغربية، وعلى إثر ذلك توجد احتمالية من جديد لهطول زخات محلية متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق وخاصة المناطق الشمالية صباح وما قبل ظهر الجمعة.

كما تهُب على المملكة إعتباراً من يومي الخميس والجمعة رياح غربية إلى شمالية غربية مُعتدلة السرعة تنشط تدريجيًا خاصة مع ساعات مابعد الظهر والعصر، وتكون مصحوبة بهبات قوية فوق العديد من المناطق وخاصة المناطق المكشوفة والجبلية، وتكون مُثيرة للأتربة والغُبار في مناطق البادية الجنوبية والشرقية، وتعمل الرياح على زيادة الإحساس بالبرودة خلال ساعات المساء.

من المُتوقع ان تكون درجات الحرارة العظمى الخميس والجمعة حول العشرين مئوية الى اقل بقليل في مدن المملكة الرئيسية بما فيها العاصمة عمان، في حين تكون اقل من ذلك في الجبال العالية، ومابين مُنتصف ونهاية العشرينيات في الأغوار والبحر الميت ومدينة العقبة.