ستاد حمد بالدوحة يستضيف مباراتين مؤهلتين لمونديال قطر2022

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا عن إقامة مباراتين تأهلتين لكأس العالم قطر بين الفائز في مباراة أستراليا والإمارات ضد الفائز من مباراة بيرو، وكوستاريكا ضد منتخب نيوزيلندا ، على استاد أحمد بن علي بالدوحة .

وسيواجه الفائز في مباراة السابع من يونيو التي ستُقام على نفس الاستاد بين منتخبي أستراليا والإمارات منتخب بيرو في 13 يونيو ، في حين سيواجه الفائز من بيرو وكوستاريكا منتخب نيوزيلندا.

وستقام ٦ مباريات من مباريات دور مجموعات كأس العالم على استاد أحمد بن علي، وسيشهد إحدى مباريات دور الـ 16، ووفقا لنتائج القرعة النهائية التي أجريت في الأول من أبريل، سيتجه المنتخب الفائز بالمباراة الأولى إلى المجموعة الرابعة ليواجه منتخب فرنسا بطل نسخة 2018 في مباراته الافتتاحية، في حين سيتجه المنتخب الفائز في المباراة الفاصلة الثانية إلى المجموعة الخامسة ليواجه منتخب إسبانيا في أول مباراة له في البطولة.