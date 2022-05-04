عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

موانئ المنطقة الشمالية تستقبل 20 سفينة خلال إجازة عيد الفطر

صدى البلد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم، عن استمرار الأعمال بموانئ المنطقة الشمالية التابعة، حيث تعمل موانئ شرق وغرب بورسعيد والعريش بكامل طاقتها، من استقبال السفن وعمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، حيث سجلت موانئ المنطقة الشمالية دخول 20 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وذكر البيان أن ميناء شرق بورسعيد شهد استقبال 14 سفينة حاويات، كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة وهي السفينة التركية MT BANDIRMA التى قامت بشحن 9450 طن صودا كاوية من الميناء .
 
كما واصل ميناء العريش البحرى تصدير المنتجات السيناوية إلى الأسواق الخارجية وخاصة للأسواق الأوروبية، حيث استقبل السفينة BGE TORNADO  والتي تم شحنها بحمولة 2550 طن أسمنت أبيض متجهة إلى اليونان.

جدير بالذكر أن ميناء العريش يشهد عدداً من أعمال التطوير وتشمل إنشاء أرصفة جديدة بطول 915متر ليصبح إجمالي الأرصفة 1165متر وزيادة الغاطس من 4 إلى 8 متر لتسمح بحمولات سفن تصل إلى 40 ألف طن بالإضافة إلى إنشاءات الطرق وإنشاء ساحات جديدة وإنشاء أسوار وبوابات وأعمال تكريك ومد حاجز الأمواج بطول 1320م.

وذكر البيان أنه يتم التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ التابعة لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيارة تفحمت بالكامل.. حادث سير مروع لـ رجب نبيل لاعب سموحة

سعر الدولار فى مصر اليوم الأربعاء 4-5-2022

واتسآب يثير حماسة مستخدميه بعد ظهور ميزة طال انتظارها

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 4-5-2022

كاف يوقف حكم الفيديو مهدي عبيد بسبب ضربة جزاء الأهلي أمام الرجاء

ارتفاع سعر الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في 20 عاما

إثيوبيا تزعم تعرض سد النهضة لهجمات إلكترونية .. تفاصيل

أستاذ اقتصاد: شراء مصر 44 طنا من الذهب خطوة إيجابية لمواجهة الأزمة العالمية

ترشيحاتنا

مصر تصدر شيكولاتة للعراق بقيمة 3.5 مليون دولار.. ومنتجات ألبان بـ1.5 خلال 2021

احتجاجات جزائرية أمام مقر فيفا للمطالبة بإعادة مباراة الكاميرون.. صور

جثة في شنطة سفر.. كشف لغز مقتل سائق توك توك بـ 6أكتوبر

انخفاض الحرارة ونسمات باردة.. طقس الأردن غدا الخميس

اكتشاف نقطة مراقبة وبقايا معبد و85مقبرة من العصر البطلمي بسوهاج.. صور

صرف 30 ألف جنيه إعانة فورية لأسرة المؤذن المتوفى ليلة العيد| فيديوجراف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إقبال كثيف على زيارة حدائق القناطر الخيرية بالقليوبية والمركز الثقافي الإفريقي بأسوان

قلق أهلاوي من وفاق سطيف.. حكاية حكم تونسي أخرج المصري من الكونفدرالية

كيف انتهت حياة أحباء داليدا بالانتحار.. ولماذا قررت أن تفارق بنفس الطريقة؟

10 صور من حفل Maroon 5 بـ الأهرامات .. شاهد

فيديو

تحذير من تخزين العيش في الفريزر.. وتحميصه يزيد الأمر سوءا

بعد الاعتداء على مسلمين في عيد الفطر.. إثيوبيا تعتقل 6 قادة سياسيين وأمنيين

حسين الجسمي يطرح أغنية جديدة احتفالا بعيد الفطر.. فيديو

كنت باخد عيدية 5 جنيه.. وفاء عامر تتحدث عن ذكرياتها مع العيد

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

خواطر عيد الفطر

عبدالمعطى أحمد

حكمة "الاحتفال بالعيد" عند العقاد

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «إدمان الإنترنت» يدمر العقل

محمود دياب

شر الحاجة وذل السؤال

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "23 ".. حقيقة القناصة

كريمة أبو العينين

الطيب أحسن

د/علاء الشال

وصايا في يوم العيد وليلته

إلهام أبو الفتح

كل عام ومصر بخير

اﻟﻤﺰﻳﺪ