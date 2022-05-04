موانئ المنطقة الشمالية تستقبل 20 سفينة خلال إجازة عيد الفطر

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم، عن استمرار الأعمال بموانئ المنطقة الشمالية التابعة، حيث تعمل موانئ شرق وغرب بورسعيد والعريش بكامل طاقتها، من استقبال السفن وعمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، حيث سجلت موانئ المنطقة الشمالية دخول 20 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وذكر البيان أن ميناء شرق بورسعيد شهد استقبال 14 سفينة حاويات، كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة وهي السفينة التركية MT BANDIRMA التى قامت بشحن 9450 طن صودا كاوية من الميناء .



كما واصل ميناء العريش البحرى تصدير المنتجات السيناوية إلى الأسواق الخارجية وخاصة للأسواق الأوروبية، حيث استقبل السفينة BGE TORNADO والتي تم شحنها بحمولة 2550 طن أسمنت أبيض متجهة إلى اليونان.

جدير بالذكر أن ميناء العريش يشهد عدداً من أعمال التطوير وتشمل إنشاء أرصفة جديدة بطول 915متر ليصبح إجمالي الأرصفة 1165متر وزيادة الغاطس من 4 إلى 8 متر لتسمح بحمولات سفن تصل إلى 40 ألف طن بالإضافة إلى إنشاءات الطرق وإنشاء ساحات جديدة وإنشاء أسوار وبوابات وأعمال تكريك ومد حاجز الأمواج بطول 1320م.

وذكر البيان أنه يتم التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ التابعة لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة .