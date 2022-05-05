مستوحاة من STO.. لامبورجيني تكشف عن "هوراكان EVO 2 GT3" .. صور وفيديو

أزاحت "لامبورجيني" الستار عن سيارة السباقات الجديدة "هوراكان إيفو 2 GT3" والتي من المتوقع أن تشارك في سباق دايتونا 24 ساعة العام المقبل.

تعتبر لامبورجيني هوراكان إيفو 2 هي التطور الثالث في خط إنتاج "لامبورجيني" الخاص بمستوى GT3 التي تتوافق مع سيارات Huracán الخاصة بالطرق.

تم إطلاق هوراكان GT3 لأول مرة في عام 2015 ثم تم تطويرها بشكل ملفت لتكون بمواصفات مواصفات Evo في عام 2018 ، عندما تم تقديم شبكة هوائية جديدة و محرك ونظام تعليق خلفي و توجيه معزز مع الانتقال من النظام الهيدروليكي إلى الكهروهيدروليكي . الآن في ثوبها الجديد Evo2 ، أصبحت الحزمة الديناميكية الهوائية على وجه الخصوص أكثر تقدما مع خطوة أخرى إلى الأمام ، أما بالنسبة للمظهر الخارجي ولفة التصميم فتأثرت هوراكان إيفو 2 GT3 بشكل واضح من طراز هوراكان STO.

من أهم الترقيات في هوراكان إيفو 2 التي تحمل نفس نكهة STO هي السقف الجديد، والذي تغذي مباشرة محرك V10 بسعة 5.2 لتر ، وصمام التيتانيوم ، وهو ما سمح لـ لامبورغيني بإغلاق منافذ الهواء عند الحافة الخلفية لفتحات النوافذ.

بالنسبة لمجموعة نقل الحركة في لامبورجيني هواركان إيفو 2 ذات الدفع الخلفي فقط تأتي بمحرك V10 مشابه لهوراكان STO التي تنتج ما يقرب من 640 حصانًا وتتوافق مع لوائح فيا 2022 الجديدة. فيما يخص الديناميكية الهوائية ، يحل مدخل الهواء السداسي الجديد مع الزعانف محل مآخذ الهواء الجانبية السابقة بينما الهيكل المصنوع من ألياف الكربون على شكل سبويلر و سبليتر، والموجود أسفل الهيكل يكمل الديناميكا الهوائية.