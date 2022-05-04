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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تويوتا GR 86 الرياضية تحقق أعلى تقييمات السلامة الأمريكية .. صور

تويوتا GR 86 الرياضية
تويوتا GR 86 الرياضية تحقق أعلى تقييمات السلامة الأمريكية

حصلت سيارة تويوتا GR 86 الرياضية الجديدة على أعلى تقييمات الأمن والسلامة من معهد التأمين الأمريكي لسلامة الطرق السريعة، متفوقة بذلك على جميع الأجيال السابقة من نفس الموديل.

تويوتا GR 86 الرياضية تحقق أعلى تقييمات السلامة الأمريكية

نجحت سيارة تويوتا  GR 86 في جميع اختبارات معهد التأمين الأمريكي دون الرسوب في اي منها، لتسجل تقييمات “جيدة” في اختبارات التصادم وتقييم “جيد” في اختبار المصابيح الأمامية، مع تقييم جيد كذلك لنظام التفادي المبكر للتصادم.

وحصلت السيارة على تقييم “مقبول” في تثبيت مقعد الأطفال، وهو أمر غير متوقع بالنسبة لسيارة رياضية.

 تقنية التفادي المبكر للتصادم متوفرة بشكل حصري في الفئة المزودة بالناقل الأوتوماتيكي، ولم يتم إضافتها للنسخة المزودة بناقل حركة يدوي، ولكنها تمكنت من تحقيق نتائج ممتازة كذلك في جميع اختبارات التصادم والمصابيح الأمامية.

تويوتا GR 86 الرياضية تحقق أعلى تقييمات السلامة الأمريكية

يأتي ناقل الحركة اليدوي  الجديد بمجموعة من المميزات مثل برنامج موجه نحو الأداء، والذي يعمل على تحسين عزم دوران المحرك في لحظة تعشيق القابض وتحريره عند التغيير للأعلى، والذي يمكن إيقاف تشغيل البرنامج في الوضع الرياضي، كما تمت إعادة معايرة أنظمة التحكم في التسارع والثبات وأنظمة منع الانقلاب، وغيرها من الترقيات الدقيقة لتحسين تجربة القيادة بشكل عام.

ستقدم تويوتا إصدار A91-MT احتفالاً بعودة ناقل الحركة اليدوي والذي يتوفر حصرياً مع ناقل الحركة DIY، وسيُباع منه 500 نسخة فقط في أمريكا ويتميز إما باللون الأبيض غير اللامع أو الرمادي مع لمسات حمراء، وجنوط مطروقة مقاس 19 بوصة مع تشطيب رمادي ثلجي أنيق.

تويوتا GR 86 الرياضية تحقق أعلى تقييمات السلامة الأمريكية
GR 86 تويوتا الأمن والسلامة ناقل الحركة السيارة

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