ريزفاني تشوق لسيارة رياضية جديدة بمحرك 1000 حصان .. صور

تخطط شركة ريزفاني المتخصصة في تعديل السيارات الكبيرة الرياضية متعددة الاستخدامات SUV وسيارات البيك اب المخصصة للطرق الوعرة مثل هركليز 6 × 6، الى دخول عالم انتاج السيارات حسب الطلب، حيث تستعد للكشف عن سيارة خفيفة الوزن بمحرك وسطي أعلنت عنها حديثاً.

لم تعلن الشركة بعد عن جميع تفاصيل سيارتها الجديدة، لكنها كشفت في إعلان تشويقي أنها ستُطلق عليها اسم "بيست" أي الوحش، وقد يكون ذلك بسبب أن السيارة الأولى التي صنعتها الشركة كانت تمتلك نفس الاسم أيضاً.

كشفت ريزفاني في عام 2014 الستار عن سيارة أريل أتوم والتي تميزت بهيكل مصنوع من ألياف الكربون ومحرك قوي، ستستمد بيست موديل 2023 المنتظرة قوتها من محرك مزدوج التوربو يتم تثبيته خلف السائق.

قالت ريزفاني ان المحرك سيولد قوة تصل الى 1,000 حصان، حيث سيُمكن السيارة من الانطلاق بسرعات عالية لأنها ستكون مصنوعة من هيكل خفيف الوزن من ألياف الكربون والذي سيكون له أبواب غريبة.

ستبيع ريزفاني حالياً أربعة موديلات فقط، وكلها سيارات بيك أب أو اس يو في، حيث تنتج حالياً سيارات اس يو في مخصصة تستمد قوتها من محرك هيمي V8 تصل قوتها إلى 1,000 حصان تحمل أسماء تانك وتانك العسكرية، بالإضافة إلى هركليز ذات الدفع السداسي والإصدار العسكري منها بقوة 1,300 حصان والتي تستند إلى جيب جلاديتور.