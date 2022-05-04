مبعملشي بروفة أنا اكشن علطول.. منذر مهران يقلد تعبيرات وجهه بطريقة مضحكة

قال الطفل منذر مهران، الذي تصدر التريند بعد مشاركته في مسلسل جزيرة غمام، الذي عُرض في شهر رمضان، إنّ كواليس المسلسل كانت رائعة، وحضرها منذ بداية البناء عندما كانت تُسيطر الخضرة على المكان، وأضاف ممازحا: "انا مش بعمل بروفات، أنا أكشن على طول".



وأضاف مهران، في حواره، ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «أقرأ السيناريو، ثم أقف أمام المرآة وأشاهد تعبيرات وجهي والطريقة التي أتحدث بها، وعندما أنتهي من قراءة المشهد الخاص بي، أخرج لألعب الكرة».



وقلّد الطفل تعبيرات وجهه بطريقة مضحكة، عندما يكون فرحا وغاضبا، مشيرًا إلى أنّ أكثر ما أعجبه في دوره، هي الجملة التي نطق بها عندما كان المدرس يوبخه في الفصل «سمير أحسن حاجة في الدنيا».



وأشار إلى أن أصوله من محافظة سوهاج ويتمنى البقاء في محافظة القاهرة، والسفر إلى شرم الشيخ، حتى يقضي العطلة هناك، موضحًا أن الممثلين تعاملوا معه بشكل رائع، وكان الفنان أحمد أمين أكثر من أحبهم بسبب خفة ظله.



وواصل: «انا بحب الكاميرا وبساعد نفسي، وأول مسلسل شاركت فيه كان البرنس مع محمد رمضان»، كما قلّد الفنان محمد هنيدي في مشهد كوميدي من فيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية».



ولفت، إلى أنّ مشهد «انت رغيف وأنا رغيف»، كان صعبا للغاية لأنه كان مفاجئا: «كنت في التصوير وحد قالي هتحفظ ده، وكل ده من غير ما أجهز له، كان قدامي 5 دقائق وحفظته فيهم، وكنت بغلط ويصححوا تاني».



