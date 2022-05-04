لإعادة الشراكة الثنائية.. وزير الخارجية الإيطالي يزور الهند

أعلنت وزارة الخارجية الايطالية أن وزير الخارجية لويجي دي مايو، سيزور الهند اعتباراً من اليوم وحتى السادس من شهر مايو الجاري، مشيرة إلى أن الزيارة تمثل خطوة مهمة في عملية إعادة إطلاق الشراكة الثنائية على نطاق واسع.

وأوصحت الوزارة ،في بيان اليوم /الأربعاء/، وفقا لوكالة الأنباء الإيطالية "آكي" أن الوزير سيتوقف أولاً في بنغالور، المركز التكنولوجي والعلمي لشبه القارة الهندية، حيث سيتم افتتاح القنصلية العامة لإيطاليا المنشأة حديثًا، وأن اجتماعاته في "وادي السيليكون " الهندي، ستخصص بشكل أساسي لتعميق التعاون العلمي والتكنولوجي في القطاعات المبتكرة للشركات الناشئة والفضاء.

وأضافت وزير الخارجية الإيطالي سيقوم أيضا بزيارة إلى منظمة أبحاث الفضاء الهندية، يرافقه رئيس وكالة الفضاء الإيطالية (ASI)، جورجو ساكّوتشا، ويلتقي ببعض رواد الأعمال الإيطاليين الشباب في مقر شركة إيطالية هندية ناشئة.