وزيرا خارجية أوكرانيا وإيطاليا يناقشان ضمانات كييف الأمنية

بحث وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا ونظيره الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم /الأربعاء/، التعاون الثنائي وضمانات كييف الأمنية.

ووجه كوليبا - في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وفق لوكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية - الشكر لوزير الخارجية الإيطالي على اضطلاع إيطاليا بدور رئيسي في فرض العقوبات ضد روسيا، بما في ذلك حظر النفط وتسليم الأسلحة إلى أوكرانيا.

وأوضح أنه تم مناقشة تسهيل التجارة بين البلدين والضمانات الأمنية لأوكرانيا، مشددا على أهمية منح أوكرانيا وضع المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي.

وكان وزير الخارجية الأوكراني قد صرح، في حوار مع وكالة أنباء "شينخوا" الصينية، بأن أوكرانيا تستكشف الضمانات الأمنية من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي والقوى الكبرى الأخرى، بما في ذلك الصين.. وقد عرضت أوكرانيا بالفعل على الصين أن تصبح أحد الضامنين.

وفي سياق متصل، دعا كوليبا، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، المجتمع الدولي إلى الرد على "إرهاب روسيا الصاروخي" بتشديد العقوبات ضدها وتقديم المزيد من الأسلحة الثقيلة لأوكرانيا، على حد تعبيره.