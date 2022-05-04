التشكيل المتوقع لقمة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

يترقب عشاق كرة القدم العالمية، قمة من العيار الثقيل، بين ريال مدريد ومانشستر سيتي، اليوم، الأربعاء، في تمام التاسعة مساء، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة مانشستر سيتي:

حراسة المرمى : كورتوا

خط الدفاع : ميندي - ميليتاو - ناتشو - كارفخال.

خط الوسط : كاسيميرو - لوكا مودريتش - توني كيروس - فالفيردي.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع :

حراسة المرمى : إيدرسون

خط الدفاع : ناثان آكي - لابورت - روبن دياز - كانسيلو.

خط الوسط - رودريجو - برنادو سيلفا - كيفين دي بروين.

خط الهجوم : رياض محرز - فودين - خيسوس.

ريال مدريد ضد مانشستر سيتي:

يحتاج فريق ريال مدريد للتغلب على مانشستر سيتي بفارق هدفين في لقاء الليلة، للتأهل رسميا إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان لقاء الذهاب الذي أقيم على ملعب الاتحاد، انتهى بفوز مانشستر سيتي على ريال مدريد بنتيجة 4-3.

في المقابل يكفي مانشستر سيتي التعادل في مباراة اليوم، لحسم بطاقة العبو إلى نهائي دوري الأبطال، للموسم الثاني على التوالي.

ويلتقي الفائز من مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي، مع فريق ليفربول يوم 28 مايو الجاري، على ملعب دو فرانس في العاصمة الفرنسية باريس.

وحجز ليفربول مقعده في نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على فياريال بخمسة أهداف مقابل هدفين، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.