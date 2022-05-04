علي متن يخت.. شاهد ميرنا نور الدين في أحدث ظهور

شاركت الفنانة ميرنا نور الدين صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت ميرنا نور الدين في الصورة علي متن يخت في رحلة بحرية، بفستان ابيض ومكياج جذاب، مما نال اعجاب متابعيها.

حلت الفنانة ميرنا نور الدين ضيفة على موقع صدى البلد الإخباري لتكريمها عن آخر أعمالها الاختيار 3 ودايما عامر.

ميرنا نور الدين تحتفل بعيد ميلادها:

وكانت الفنانة ميرنا نور الدين قد احتفلت بعيد ميلادها في 23 أبريل الماضي، ونشرت صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.



وكتبت ميرنا قائلة "شكرًا لعيلتى وصحابى والمعجبين على مشاركة أجمل اللحظات والدعم ليا، أنا محظوظة جدًا ودايماً مشاركنى فى نجاحى"

وتشارك ميرنا في الموسم الرمضاني الحالي بمسلسلين الاول هو الاختيار 3.