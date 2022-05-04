إنفوجراف| مصر والسعودية تحتضنان أهم سوقين لنمو الإيرادات في الشرق الأوسط

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفو جراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماع فيس بوك حول قياس انطباعات رؤساء الشركات عن سوق العمل خلال الفترة الماضية.



وأوضح الانفوجراف ان مؤسسة "برايس ووتر هاوس كوبرز"أجرت استطلاعها الخامس والعشرين، وذلك على عينة من الرؤساء التنفيذيين لبعض الشركات في منطقة الشرق الأوسط؛ بهدف قياس انطباعاتهم عن سوق العمل خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى توقعاتهم لمستقبل الأسواق و معدلات النمو خلال الـ 12 شهرًا القادمة.

وقد أظهرت نتائج الاستطلاع أن مصر والمملكة العربية السعودية تحتضنان أهم سوقين لنمو الإيرادات في منطقة الشرق الأوسط بنسبة 29% و27% على التوالي، بينما احتلَّ كل من سوق الولايات المتحدة والصين الصدارة عالميًّا بنسبة 21% و14% على التوالي.