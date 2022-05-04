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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

يستفيد منها الأهلي.. الكاف يجري تعديلات علي نظام المسحة الطبيه في البطولات الأفريقية

صدى البلد

أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “ الكاف ” الاتحاد المصري بإجراء تعديلات علي قواعد المساحات الطبيه المتبعه في البطولات الأفريقية سواء للمنتخب أو الأندية 

 

وأبلغ الكاف الاتحاد المصري باعفاء أي نادي يكون ضيفا على بلد آخر، من المسحات الطبية في البلد المستضيف حال أجرى مسحة فى موطنه قبل المباراة بـ72 ساعة على أقصى تقدير.

 

و يتيح لهذا التعديل إعفاء الأهلي من إجراء مسحه طبيه في الجزائر خلال مباراة نصف نهائي دوري ابطال افريقيا أمام وفاق سطيف حال اجري مسحه طبيه في مصر قبل المباراة بفترة زمنية لا تزيد عن 72 ساعة.

وطالب الكاف كل الاتحادات الأهلية بالحصول على ضمانات من الجهات الصحية التابعة لها، باعفاء بعثات الأندية الضيفة من المسحات بعد وصولها لبلد الفريق المستضيف، واعتماد مسحاتها قبل السفر من بلدانها الأم، ما دام السفر جاء قبل 72 ساعة من المباراة

الأهلى الاتحاد المصري ابطال افريقيا كرة القدم دوري ابطال افريقيا

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