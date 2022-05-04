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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

باريس سان جيرمان يعلن زيارته لقطر في جولة ربيعية

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان

أكد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، أن لاعبيه سيتوجهون للعاصمة القطرية الدوحة، من أجل خوض جولة ربيعية خاصة بالفريق.

 

النادي الباريسي نشر بيانًا عبر موقعه الإلكتروني أعلن خلاله أن لاعبي الفريق سيخوضون جولة ربيعية في قطر يومي 14، 15 مايو بعد أن كان مُقررًا إقامتها في يناير الماضي.

 

وأكد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أن ذلك يأتي لزيارة اللاعبين لمشجعيهم في قطر، إضافة للمشاركة في سلسلة من الفعاليات مع شركاء النادي القطريين، على أن يُسافر لاعبو الفريق للدوحة عقب مباراة الفريق أمام مونبلييه في الجولة 37 لبطولة الدوري الفرنسي.

 

وسيزور لاعبو باريس سان جيرمان ملعبين من الملاعب المخصصة لاستضافة بطولة كأس العالم، والتعرف على المميزات للمرافق الرياضية للدولة.

 

يُذكر أن نادي باريس سان جيرمان هو مملوك لدولة قطر، ويرأسه القطري ناصر الخليفي.

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