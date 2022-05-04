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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بكين تعدل فترة الحجر الصحي للمسافرين الوافدين

بكين
بكين

أعلنت حكومة بلدية العاصمة الصينية بكين، اليوم الأربعاء، أن المسافرين الذين يدخلون إلى البلاد عبر بكين سيخضعون لعشرة أيام من العزل المكثف بالإضافة إلى سبعة أيام من الحجر الصحي المنزلي.

وقال المتحدث باسم حكومة البلدية شيوي خه جيان، بحسب وكالة أنباء "شينخوا" الصينية، إن الذين يدخلون إلى الصين عبر مدن أخرى وأكملوا 14 يوما في الحجر الصحي يمكنهم السفر إلى بكين إذا استوفوا المتطلبات ذات الصلة والتي هي نفس متطلبات السكان المحليين الآخرين، مشيرا الى أن "التعديل تم وفقا لخصائص فترة الحضانة القصيرة والأعراض السريرية الخفيفة لمتحور أوميكرون".

يأتي ذلك فيما أمرت حكومة بلدية بكين أصحاب الأعمال في ناحية تشاويانغ ومناطق أخرى تم فيها تعليق وسائل النقل العام، بالترتيب لموظفيهم للعمل من المنزل بسبب عودة ظهور مرض فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19".

وقال شيوي إنه ينبغي على المسافرين إلى العمل يوميا تجنب التجمعات المكتبية ومحاولة عدم زيارة أماكن أخرى غير مكاتبهم ومنازلهم.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية اليوم أن البر الرئيسي الصيني سجل 353 إصابة جديدة بمرض "كوفيد-19" محلية العدوى (تصنف على نحو منفصل عن الإصابات بدون أعراض)، منها 260 حالة في شانغهاي أمس الثلاثاء.

وذكرت اللجنة ،في تقريرها اليومي، أنه تم الإبلاغ عن بقية الحالات في 11 منطقة أخرى على مستوى المقاطعة، بما في ذلك بكين وخنان وسيتشوان.

وسجّلت شانغهاي أيضا 4722 حالة إصابة بكوفيد-19 بدون أعراض محلية العدوى أمس الثلاثاء، من بين ما إجماليه 5075 حالة إصابة بدون أعراض اكتشفت حديثاً في البر الرئيسي الصيني.

بكين الحجر الصحي اوميكرون فيروس كورونا

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