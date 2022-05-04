عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس حديقة الحيوان: استقبلنا 100 ألف زائر في ثالث أيام عيد الفطر

حديقة الحيوان بالجيزة
حديقة الحيوان بالجيزة

أكد الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان أن حديقة حيوان الجيزة استقبلت حوالي 100 ألف زائر في ثالث أيام عيد الفطر المبارك، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ومنها ارتداء الكمامات وتوفير أجهزة قياس الحرارة عند البوابات.

وقال رجائي - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم - إنه تم تقديم كافة وسائل الراحة ليستمتع الزوار بحديقة الحيوان، مشيدا بجهود العاملين بالحديقة.

وأضاف أن حديقة الحيوان بدأت في استقبال زوارها منذ السابعة صباحا وحتى السادسة مساء بسعر 5 جنيهات فقط للتذكرة، لافتا إلى أن الحديقة شهدت في ثالث أيام العيد إقبالا غير مسبوق من المواطنين.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان أنه تم دخول عدد من الحيوانات الجديدة للحديقة مثل سبع البحر من دولة أوروجواي، وهو من الحيوانات النادرة، والدببة الروسية، مشيرا إلى أن كل الحيوانات القادمة للحديقة تتم بنظام التبادل فقط بدون تحميل أي أعباء مالية.

وفيما يتعلق بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، أشار الدكتور محمد رجائي إلى أنه يتم بالفعل تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية منذ بدء الجائحة، والتي تتوافق مع شروط وزارة الصحة وحدائق الحيوان بأفريقيا، والتي تشمل الدخول بالكمامات مع الالتزام بارتدائها خلال فترة الزيارة، وتوفير أجهزة قياس درجات الحرارة، فضلا عن التأكد التام من تطبيق تلك الإجراءات وخصوصا داخل الأماكن المغلقة بالحديقة مثل بيت الزواحف.

ولفت إلى أنه يتم رش الحديقة بالمطهرات، وتطبيق مرور أمني مشدد على مختلف الأماكن بالحديقة للتأكد من تحقيق هذه شروط التباعد من خلال لوحات إرشادية على أرضية الحديقة وأمام المسطحات الخضراء وأماكن إيواء الحيوانات، مع الالتزام بعدم إلقاء المخلفات خارج مناطق التخلص من المخلفات، تم مراعاة عدم وجود كثافة كبيرة من زوار الحديقة.

حديقة حيوان الجيزة حدائق الحيوان دكتور محمد رجائي عيد الفطر فيروس كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أكبر زيادة في 22 عاما.. الفيدرالي الأمريكي يرفع سعر الفائدة نصف نقطة مئوية

السيارة تفحمت بالكامل.. حادث سير مروع لـ رجب نبيل لاعب سموحة

واتساب يثير حماسة مستخدميه بعد ظهور ميزة طال انتظارها

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 4-5-2022

مصر تشهد عواصف ترابية وأمطار بعدة محافظات غدا

الجرام بـ 1155 جنيها.. أسعار الذهب في ثالث أيام عيد الفطر

الهند تحترق.. وصول درجة الحرارة إلى 62 لأول مرة منذ 122 عاما

لو فيجارو: الوضع في أوكرانيا أضر بـ هيمنة الدولار الأمريكي على العالم

ترشيحاتنا

إيلون ماسك يعلن دفع المؤسسات التجارية والحكومية رسوما مقابل تغريدات تويتر "فيديوجراف"

لماذا صيام الست من شوال ؟ .. 4 فوائد يعقلها الكثيرون

محلات تجارية وصيدليات ووحدات إدارية للبيع في مزاد علني بالمدن الجديدة |تفاصيل

قطع المياه عن مدينة المراغة بعد قليل لمدة 7 ساعات

تقدمت 90 مركزًا .. مصر بالمرتبة 28 عالميًّا في جودة الطرق

حبوب القهوة .. التخلص من رائحة الفسيخ والرنجة في المنزل بـ6 خطوات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بأعجوبة.. أم خارقة تنقذ طفلها من الغرق في حمام السباحة|فيديو

مخطوطات يهودية .. ضبطية كبرى بمطار القاهرة| صور

دمى وعرائس مرعبة تغطي شاطئ الساحل بالمكسيك منذ سنوات

اكتشاف نقطة مراقبة وبقايا معبد و85مقبرة من العصر البطلمي بسوهاج.. صور

فيديو

خالد النبوي يكشف كواليس شخصية أبو الهنا.. فيديو جراف

دنيا عبد العزيز: من وقف معي في حزني دعوته لـ فرحي.. فيديو

دنيا عبد العزيز تكشف كواليس احتفالها بعقد قرانها .. فيديو

المطربة السعودية وعد تطرح أغنية البعد طال.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

الاختيار 3.. ملاحظات على الدراما الخشنة

إبراهيم شعبان

خواطر عيد الفطر

عبدالمعطى أحمد

حكمة "الاحتفال بالعيد" عند العقاد

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «إدمان الإنترنت» يدمر العقل

محمود دياب

شر الحاجة وذل السؤال

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "23 ".. حقيقة القناصة

كريمة أبو العينين

الطيب أحسن

د/علاء الشال

وصايا في يوم العيد وليلته

اﻟﻤﺰﻳﺪ