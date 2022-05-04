رئيس حديقة الحيوان: استقبلنا 100 ألف زائر في ثالث أيام عيد الفطر

أكد الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان أن حديقة حيوان الجيزة استقبلت حوالي 100 ألف زائر في ثالث أيام عيد الفطر المبارك، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ومنها ارتداء الكمامات وتوفير أجهزة قياس الحرارة عند البوابات.

وقال رجائي - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم - إنه تم تقديم كافة وسائل الراحة ليستمتع الزوار بحديقة الحيوان، مشيدا بجهود العاملين بالحديقة.

وأضاف أن حديقة الحيوان بدأت في استقبال زوارها منذ السابعة صباحا وحتى السادسة مساء بسعر 5 جنيهات فقط للتذكرة، لافتا إلى أن الحديقة شهدت في ثالث أيام العيد إقبالا غير مسبوق من المواطنين.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان أنه تم دخول عدد من الحيوانات الجديدة للحديقة مثل سبع البحر من دولة أوروجواي، وهو من الحيوانات النادرة، والدببة الروسية، مشيرا إلى أن كل الحيوانات القادمة للحديقة تتم بنظام التبادل فقط بدون تحميل أي أعباء مالية.

وفيما يتعلق بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، أشار الدكتور محمد رجائي إلى أنه يتم بالفعل تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية منذ بدء الجائحة، والتي تتوافق مع شروط وزارة الصحة وحدائق الحيوان بأفريقيا، والتي تشمل الدخول بالكمامات مع الالتزام بارتدائها خلال فترة الزيارة، وتوفير أجهزة قياس درجات الحرارة، فضلا عن التأكد التام من تطبيق تلك الإجراءات وخصوصا داخل الأماكن المغلقة بالحديقة مثل بيت الزواحف.

ولفت إلى أنه يتم رش الحديقة بالمطهرات، وتطبيق مرور أمني مشدد على مختلف الأماكن بالحديقة للتأكد من تحقيق هذه شروط التباعد من خلال لوحات إرشادية على أرضية الحديقة وأمام المسطحات الخضراء وأماكن إيواء الحيوانات، مع الالتزام بعدم إلقاء المخلفات خارج مناطق التخلص من المخلفات، تم مراعاة عدم وجود كثافة كبيرة من زوار الحديقة.