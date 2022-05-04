عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

قارئ يستغيث بالمسئولين لاستلام كارت الخدمات المتكاملة

صدى البلد

أرسل القارئ رمضان أبو حسيبه قبيص شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من عدم استطاعته استلام كارت الخدمات المتكاملة الخاص به.

وقال قبيص في شكواه أنا أعاني من بتر في مفصل حوض الرجل اليمني  ولا استطيع العمل وقمت بتقديم الاوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة منذ تاريخ 30/9/2020 ولم استلم البطاقة حتي الان.

وتابع وقدمت اكثر من شكوي دون جدوى وبعد الاستعلام عدة مرات توصلت الي ان تم طباعة البطاقة وارسالها من خلال البريد اتطبعت وعند ذهابي الي مكتب  البريد يقولون لم تصل حتي الان اقوم بالاتصال علي رقم وزارة التضامن مرة اخرى يقولون فى كارت جديد هيتم طباعته خلال عشرين يوم عمل وتابع معانا وانا متابع من يوم 24/1/2022ولكن دون جدوي.

 للتواصل مع مقدم الشكوي علي رقم 01149128116.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أكبر زيادة في 22 عاما.. الفيدرالي الأمريكي يرفع سعر الفائدة نصف نقطة مئوية

السيارة تفحمت بالكامل.. حادث سير مروع لـ رجب نبيل لاعب سموحة

واتساب يثير حماسة مستخدميه بعد ظهور ميزة طال انتظارها

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 4-5-2022

مصر تشهد عواصف ترابية وأمطار بعدة محافظات غدا

الجرام بـ 1155 جنيها.. أسعار الذهب في ثالث أيام عيد الفطر

الهند تحترق.. وصول درجة الحرارة إلى 62 لأول مرة منذ 122 عاما

لو فيجارو: الوضع في أوكرانيا أضر بـ هيمنة الدولار الأمريكي على العالم

ترشيحاتنا

إيلون ماسك يعلن دفع المؤسسات التجارية والحكومية رسوما مقابل تغريدات تويتر "فيديوجراف"

لماذا صيام الست من شوال ؟ .. 4 فوائد يعقلها الكثيرون

محلات تجارية وصيدليات ووحدات إدارية للبيع في مزاد علني بالمدن الجديدة |تفاصيل

قطع المياه عن مدينة المراغة بعد قليل لمدة 7 ساعات

تقدمت 90 مركزًا .. مصر بالمرتبة 28 عالميًّا في جودة الطرق

حبوب القهوة .. التخلص من رائحة الفسيخ والرنجة في المنزل بـ6 خطوات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بأعجوبة.. أم خارقة تنقذ طفلها من الغرق في حمام السباحة|فيديو

مخطوطات يهودية .. ضبطية كبرى بمطار القاهرة| صور

دمى وعرائس مرعبة تغطي شاطئ الساحل بالمكسيك منذ سنوات

اكتشاف نقطة مراقبة وبقايا معبد و85مقبرة من العصر البطلمي بسوهاج.. صور

فيديو

خالد النبوي يكشف كواليس شخصية أبو الهنا.. فيديو جراف

دنيا عبد العزيز: من وقف معي في حزني دعوته لـ فرحي.. فيديو

دنيا عبد العزيز تكشف كواليس احتفالها بعقد قرانها .. فيديو

المطربة السعودية وعد تطرح أغنية البعد طال.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

الاختيار 3.. ملاحظات على الدراما الخشنة

إبراهيم شعبان

خواطر عيد الفطر

عبدالمعطى أحمد

حكمة "الاحتفال بالعيد" عند العقاد

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «إدمان الإنترنت» يدمر العقل

محمود دياب

شر الحاجة وذل السؤال

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "23 ".. حقيقة القناصة

كريمة أبو العينين

الطيب أحسن

د/علاء الشال

وصايا في يوم العيد وليلته

اﻟﻤﺰﻳﺪ