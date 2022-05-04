قارئ يستغيث بالمسئولين لاستلام كارت الخدمات المتكاملة

أرسل القارئ رمضان أبو حسيبه قبيص شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من عدم استطاعته استلام كارت الخدمات المتكاملة الخاص به.

وقال قبيص في شكواه أنا أعاني من بتر في مفصل حوض الرجل اليمني ولا استطيع العمل وقمت بتقديم الاوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة منذ تاريخ 30/9/2020 ولم استلم البطاقة حتي الان.

وتابع وقدمت اكثر من شكوي دون جدوى وبعد الاستعلام عدة مرات توصلت الي ان تم طباعة البطاقة وارسالها من خلال البريد اتطبعت وعند ذهابي الي مكتب البريد يقولون لم تصل حتي الان اقوم بالاتصال علي رقم وزارة التضامن مرة اخرى يقولون فى كارت جديد هيتم طباعته خلال عشرين يوم عمل وتابع معانا وانا متابع من يوم 24/1/2022ولكن دون جدوي.

للتواصل مع مقدم الشكوي علي رقم 01149128116.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.